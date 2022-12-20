Emeklilere 30 bin TL yılbaşı desteği! Yeni yıl gelmeden başvurun! 3 gün içinde ödeme onaylanıyor! Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank...

EMEKLİYE EN FAZLA NE KADAR KREDİ VERİLİR?

Eylül 2022 itibarıyla en düşük emekli maaşının 3.500 TL olduğu göz önünde bulundurulduğunda, en düşük emekli aylığına sahip bir emekli aylık taksiti 2.450 TL'yi geçmeyecek şekilde kredi çekebilir. Emekli maaşına ve ek gelirlere bağlı olarak çekilebilecek kredi tutarı da artar.