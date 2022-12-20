Emeklilere 30 bin TL yılbaşı desteği! Yeni yıl gelmeden başvurun! 3 gün içinde ödeme onaylanıyor! Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank...
Birçok banka üzerinden emeklilere ödeme yapılıyor! Bankalar tarafından oluşturulan emekli kredi desteği hem uygun faiz oranlarıyla hem de uzun süreli vadelerle vatandaşlara sunuluyor. Bu nedenle birçok emekli konu hakkında araştırnalarını hızlandırdı. İşte bankalar tarafından sunulan ödemeler...
20.12.2022 17:44 - Son Güncelleme: 20.12.2022 17:44
EMEKLİYE EN FAZLA NE KADAR KREDİ VERİLİR?
Eylül 2022 itibarıyla en düşük emekli maaşının 3.500 TL olduğu göz önünde bulundurulduğunda, en düşük emekli aylığına sahip bir emekli aylık taksiti 2.450 TL'yi geçmeyecek şekilde kredi çekebilir. Emekli maaşına ve ek gelirlere bağlı olarak çekilebilecek kredi tutarı da artar.