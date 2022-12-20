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Haberler Ekonomi Emeklilere 30 bin TL yılbaşı desteği! Yeni yıl gelmeden başvurun! 3 gün içinde ödeme onaylanıyor! Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank...

Emeklilere 30 bin TL yılbaşı desteği! Yeni yıl gelmeden başvurun! 3 gün içinde ödeme onaylanıyor! Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank...

Birçok banka üzerinden emeklilere ödeme yapılıyor! Bankalar tarafından oluşturulan emekli kredi desteği hem uygun faiz oranlarıyla hem de uzun süreli vadelerle vatandaşlara sunuluyor. Bu nedenle birçok emekli konu hakkında araştırnalarını hızlandırdı. İşte bankalar tarafından sunulan ödemeler...

takvim.com.tr
20.12.2022 17:44 - Son Güncelleme: 20.12.2022 17:44
Emeklilere 30 bin TL yılbaşı desteği! Yeni yıl gelmeden başvurun! 3 gün içinde ödeme onaylanıyor! Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank...

Dilerseniz 25.000 TL'ye kadar tutarlarda faiz oranı 1,55%, 25.001 TL ve üzeri tutarlar için faiz oranı 1,69%'dan başlayan faiz oranıyla kullanabilirsiniz.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Emeklilere 30 bin TL yılbaşı desteği! Yeni yıl gelmeden başvurun! 3 gün içinde ödeme onaylanıyor! Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank...

🔹Aylık eşit taksitli,

🔹Artan taksitli,

🔹Azalan taksitli,

🔹3 ayda bir eşit taksitli,

🔹Serbest ödemeli olarak yapabilirsiniz

Emeklilere 30 bin TL yılbaşı desteği! Yeni yıl gelmeden başvurun! 3 gün içinde ödeme onaylanıyor! Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank...

Yeni yıl gelmeden emeklilere hediyesi verildi. Kamu bankaları tarafından sunulan kampanyalar büyük ilgi çekti. İşte detaylar...

Emeklilere 30 bin TL yılbaşı desteği! Yeni yıl gelmeden başvurun! 3 gün içinde ödeme onaylanıyor! Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank...

TEB'DEN 20 BİN LİRALIK İHTİYAÇ KREDİSİ

TEB düzenlediği yeni kampanya ile nakit ihtiyacı olanlara 20.000 TL kredi veriyor. Düşük faiz oranı ve uzun vade fırsatı tanınan kredi için tek şart sigortalı çalışıyor olmak.

Emeklilere 30 bin TL yılbaşı desteği! Yeni yıl gelmeden başvurun! 3 gün içinde ödeme onaylanıyor! Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank...

EMEKLİYE EN FAZLA NE KADAR KREDİ VERİLİR?

Eylül 2022 itibarıyla en düşük emekli maaşının 3.500 TL olduğu göz önünde bulundurulduğunda, en düşük emekli aylığına sahip bir emekli aylık taksiti 2.450 TL'yi geçmeyecek şekilde kredi çekebilir. Emekli maaşına ve ek gelirlere bağlı olarak çekilebilecek kredi tutarı da artar.

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