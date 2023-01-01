2023 OCAK YENİ ZAMLI MAAŞ TABLOSU! 70.18 TÜFE tahminiyle ek zam! Polise 18.892,50, doktora 25.909,68, hemşireye 16.255,22, vaize 17.525,07...

Emekli, memur zammı ne kadar yapılacak sorusu gündemdeki sıcak yerini koruyor. 2023 yılında polis, hemşire, doktor, öğretmen ve emekliyi bekleyen rakamlar yeni tahminlerle gün yüzüne çıkmaya başladı. Güncel zamlı yeni maaş tablosu belirdi. Buna göre zam oranı enflasyon tahminlerine göre yüzde 15-21 aralığında bekleniyor. Maaşlarda en az yüzde 30 artış yapılacağı tahmin edilirken refah payı detayı çok konuşuluyor.