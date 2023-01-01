2023 OCAK YENİ ZAMLI MAAŞ TABLOSU! 70.18 TÜFE tahminiyle ek zam! Polise 18.892,50, doktora 25.909,68, hemşireye 16.255,22, vaize 17.525,07...
EYT müjdesinden sonra gözler memur emekli zammına çevrildi. 3 Ocak'ta TÜİK Aralık enflasyon verilerini açıklayacak. Böylelikle milyonlarca memur ve emeklinin yeni zamlı maaşları ortaya çıkacak. Şimdiden hesaplı talo ortaya çıktı. Zammın yanı sıra refah payı da dikkat çeken detaylar arasında. Peki kim ne kadar zam alacak? Refah payı kimlere nasıl yansıyacak? İşte 2023 OCAK meslek meslek YENİ ZAMLI MAAŞ TABLOSU!
Emekli, memur zammı ne kadar yapılacak sorusu gündemdeki sıcak yerini koruyor. 2023 yılında polis, hemşire, doktor, öğretmen ve emekliyi bekleyen rakamlar yeni tahminlerle gün yüzüne çıkmaya başladı. Güncel zamlı yeni maaş tablosu belirdi. Buna göre zam oranı enflasyon tahminlerine göre yüzde 15-21 aralığında bekleniyor. Maaşlarda en az yüzde 30 artış yapılacağı tahmin edilirken refah payı detayı çok konuşuluyor.
19 MİLYON MEMUR VE EMEKLİNİN GÖZÜ KULAĞI TÜİK'TE!
TÜİK Aralık ayı enflasyon verileri 3 Ocak 2023 tarihinde açıklanacak. Enflasyon tahminleri güncellendi.
Bu yıla ilişkin enflasyon tahminleri yüzde 65 ile yüzde 70.18 arasında. İlk tahmin (yüzde 65) gerçekleşirse, bu yılın ikinci yarısındaki enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 15.91 çıkacak. Bu zam oranı refah payı 10 puan olursa yüzde 25.91'i, 15 puan olursa yüzde 30.91'i bulacak.
Memurların ve memur emeklilerinin Ocak artışı da yıl sonu enflasyonu yüzde 65 olarak gerçekleşirse yüzde 16.99'a (yüzde 8'lik toplu sözleşme artışı + enflasyon farkı) ulaşacak. Bu zam oranı, eğer yüzde 8'lik toplu sözleşme zammı 10 puanlık refah payıyla yüzde 18'e çıkarılırsa yüzde 27.83, 15 puan refah payıyla yüzde 23'e yükseltilirse yüzde 33.24'ü bulacak.
YILLIK TÜFE YÜZDE 70 ÇIKARSA…
2022 yılı enflasyonunun yüzde 70.18 olması halinde ise ikinci 6 aylık enflasyon 19.55'i bulacak. Bu durumda SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 19.55 çıkarken, 10 puanlık refah payı uygulanırsa artış yüzde 29.55'e, 15 puanlık refah payı uygulanırsa da yüzde 34.55'e yükselecek.