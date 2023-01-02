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Haberler Ekonomi 2023'ün ilk indirimleri havada kapılacak! 3 - 6 Ocak BİM aktüel ürünler kataloğu yayımda! Her şey tek fiyat detayı! Ne alırsan 19,50 TL!

2023'ün ilk indirimleri havada kapılacak! 3 - 6 Ocak BİM aktüel ürünler kataloğu yayımda! Her şey tek fiyat detayı! Ne alırsan 19,50 TL!

BİM'de tek fiyat kampanyası başladı. Yeni yıla girerken marketlerin güncel kataloğu da yoğun ilgi görüyor. 3 ve 6 Ocak için ayrı ayrı katalog yayımlayan BİM marketleri ayrıca tek fiyatlı ürünlerini de paylaştı. Ucuz yolla alışveriş yapmak isteyenlerin ilgisini çeken kampanyaya göre 19.50 TL, 49.50 TL, 79.50 TL ve 119,00 TL'ye tek fiyattan onlarca ürün satışa çıkacak. İşte o ürünler

02.01.2023 10:55 - Son Güncelleme: 02.01.2023 10:55
2023’ün ilk indirimleri havada kapılacak! 3 - 6 Ocak BİM aktüel ürünler kataloğu yayımda! Her şey tek fiyat detayı! Ne alırsan 19,50 TL!

3 - 6 Ocak BİM aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. 2023 yılının ilk indirimli ürünleri belli oldu. BİM aktüel ürünler kataloğu listesinde onlarca ürün indirimli fiyatıyla yer alıyor. Öte yandan tek fiyat kampanyası da dikkat çekiyor. İşte, 3-6 Ocak 2023 BİM aktüel ürünler kataloğu tam liste ve tek fiyatlı ürünler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
2023’ün ilk indirimleri havada kapılacak! 3 - 6 Ocak BİM aktüel ürünler kataloğu yayımda! Her şey tek fiyat detayı! Ne alırsan 19,50 TL!

3 OCAK SALI BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

Tuvalet Kağıdı 24,50 TL

Kağıt Havlu 27,50 TL

Bulaşık Makinesi Tableti 225,00 TL

Konsantre Yumuşatıcı 75,00 TL

Sıvı Deterjan 55,00 TL

Çamaşır Sodası 18,50 TL

Cilt Temizleyici 68,00 TL

Maskara 39,50 TL

Leke Karşıtı Yüz Bakım Kremi 79,00 TL

2023’ün ilk indirimleri havada kapılacak! 3 - 6 Ocak BİM aktüel ürünler kataloğu yayımda! Her şey tek fiyat detayı! Ne alırsan 19,50 TL!

6 OCAK CUMA BİM AKTÜEL İNDİRİMLİ ÜRÜNLER LİSTESİ

Tek Fiyat 79,50 TL olan ürünler;

Siyah Fincan Askılığı Standı

Kadın Cüzdan

Temizlik Seti

Büyük Deri Saplı Keçe Organizer

Büyük Beden Eşofman Altı

Şarj Edilebilir El Feneri

Güzellik Seti

2023’ün ilk indirimleri havada kapılacak! 3 - 6 Ocak BİM aktüel ürünler kataloğu yayımda! Her şey tek fiyat detayı! Ne alırsan 19,50 TL!

Ahşap Santranç Takımı

Kıyafet Değişen Bebek

3'lü Arabalar

Kız - Erkek Çocuk Atkı Bere Takımı

2023’ün ilk indirimleri havada kapılacak! 3 - 6 Ocak BİM aktüel ürünler kataloğu yayımda! Her şey tek fiyat detayı! Ne alırsan 19,50 TL!

Tek Fiyat 19,50 TL olan ürünler;

Sufle Kabı/ Kase

Limon Press

Basmalı Değirmen Tuzluk

Dekoratif 6'lı Çay Tabağı Seti

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