2023'ün ilk indirimleri havada kapılacak! 3 - 6 Ocak BİM aktüel ürünler kataloğu yayımda! Her şey tek fiyat detayı! Ne alırsan 19,50 TL!
BİM'de tek fiyat kampanyası başladı. Yeni yıla girerken marketlerin güncel kataloğu da yoğun ilgi görüyor. 3 ve 6 Ocak için ayrı ayrı katalog yayımlayan BİM marketleri ayrıca tek fiyatlı ürünlerini de paylaştı. Ucuz yolla alışveriş yapmak isteyenlerin ilgisini çeken kampanyaya göre 19.50 TL, 49.50 TL, 79.50 TL ve 119,00 TL'ye tek fiyattan onlarca ürün satışa çıkacak. İşte o ürünler
02.01.2023 10:55 - Son Güncelleme: 02.01.2023 10:55
3 - 6 Ocak BİM aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. 2023 yılının ilk indirimli ürünleri belli oldu. BİM aktüel ürünler kataloğu listesinde onlarca ürün indirimli fiyatıyla yer alıyor. Öte yandan tek fiyat kampanyası da dikkat çekiyor. İşte, 3-6 Ocak 2023 BİM aktüel ürünler kataloğu tam liste ve tek fiyatlı ürünler...