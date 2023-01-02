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Haberler Ekonomi EYT’liye zamlı tazminat! 10 yıl çalışana en az 35.101 TL avantaj! İşte kalem kalem tazminat hesabı

EYT’liye zamlı tazminat! 10 yıl çalışana en az 35.101 TL avantaj! İşte kalem kalem tazminat hesabı

Çalışanlar bir yandan emeklilik için EYT düzenlemesini beklerken, bir yandan da tazminat hesabı yapmaya başladı. Ocak ayıyla birlikte hem maaşlardaki hem kıdem tavanındaki artış alınacak tazminatlara yansıyacak. İşte tazminat hesabının detayları&hellip;

Çığıl Ön Yener
takvim.com.tr
02.01.2023 06:50 - Son Güncelleme: 02.01.2023 06:50
EYT’liye zamlı tazminat! 10 yıl çalışana en az 35.101 TL avantaj! İşte kalem kalem tazminat hesabı

8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanlara gelen EYT müjdesi kısa süre içerisinde hayata geçecek.

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EYT’liye zamlı tazminat! 10 yıl çalışana en az 35.101 TL avantaj! İşte kalem kalem tazminat hesabı

Önümüzdeki günlerde Meclis'e sevk edilecek düzenlemeyle ilk etapta 2 milyon 250 bin kişi emekli olacak.

EYT’liye zamlı tazminat! 10 yıl çalışana en az 35.101 TL avantaj! İşte kalem kalem tazminat hesabı

EYT'liler bir yandan emekli olmak için yeni düzenlemeyi beklerken, bir yandan da kıdem tazminatı hesapları yapmaya başladı.

EYT’liye zamlı tazminat! 10 yıl çalışana en az 35.101 TL avantaj! İşte kalem kalem tazminat hesabı

Kıdem tazminatı son giydirilmiş brüt maaştan hesaplandığı için, bu ay işyerlerinin yaptığı zamlar EYT'lilerin tazminatına da artış yönünde yansıyacak.

EYT’liye zamlı tazminat! 10 yıl çalışana en az 35.101 TL avantaj! İşte kalem kalem tazminat hesabı

1 Ocak'ta yürürlüğe giren yeni asgari ücret bu ücretle çalışanların tazminatını yükseltirken, kıdem tazminatı tavanındaki artış da yüksek maaşla çalışanlara etki edecek. İşte kıdem tazminatıyla ilgili merak edilen soruların yanıtları:

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