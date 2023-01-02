EYT’liye zamlı tazminat! 10 yıl çalışana en az 35.101 TL avantaj! İşte kalem kalem tazminat hesabı
Çalışanlar bir yandan emeklilik için EYT düzenlemesini beklerken, bir yandan da tazminat hesabı yapmaya başladı. Ocak ayıyla birlikte hem maaşlardaki hem kıdem tavanındaki artış alınacak tazminatlara yansıyacak. İşte tazminat hesabının detayları…
02.01.2023 06:50 - Son Güncelleme: 02.01.2023 06:50
Önümüzdeki günlerde Meclis'e sevk edilecek düzenlemeyle ilk etapta 2 milyon 250 bin kişi emekli olacak.
EYT'liler bir yandan emekli olmak için yeni düzenlemeyi beklerken, bir yandan da kıdem tazminatı hesapları yapmaya başladı.
Kıdem tazminatı son giydirilmiş brüt maaştan hesaplandığı için, bu ay işyerlerinin yaptığı zamlar EYT'lilerin tazminatına da artış yönünde yansıyacak.