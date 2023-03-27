RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Ekonomi 2023 Nisan TEMETTÜ ÖDEME TAKVİMİ! Şirketlerden para yağacak! ANHYT, KONKAİ SEKFK, AYGAZ, ISYAT, AKCNS, KCHOL...

2023 Nisan TEMETTÜ ÖDEME TAKVİMİ! Şirketlerden para yağacak! ANHYT, KONKAİ SEKFK, AYGAZ, ISYAT, AKCNS, KCHOL...

Mart sonu itibariyle şirketler temettü ödeme takvimlerini açıklamaya başladı. Yatırımcılar ise hangi şirketin ne zaman ödeme yapacağını merak ediyor. ANHYT, KONKAİ SEKFK, AYGAZ, ISYAT, AKCNS, KCHOL başta olmak üzere yapılacak temettü ödemelerini sizler için derledik. İşte 2023 temettü ödeme takvimi...

takvim.com.tr
27.03.2023 15:01 - Son Güncelleme: 27.03.2023 15:13
2023 Nisan TEMETTÜ ÖDEME TAKVİMİ! Şirketlerden para yağacak! ANHYT, KONKAİ SEKFK, AYGAZ, ISYAT, AKCNS, KCHOL...

Yeni temettü ödemeleri şirketler tarafından duyuruldu! Bu şirketlere yatırımcı olanlar nakit olarak ödemelerini alacaklar. İşte 2023 temettü ödeme tarihleri..

GALERİ DEVAM EDİYOR
2023 Nisan TEMETTÜ ÖDEME TAKVİMİ! Şirketlerden para yağacak! ANHYT, KONKAİ SEKFK, AYGAZ, ISYAT, AKCNS, KCHOL...

HANGİ ŞİRKETLER TEMETTÜ ÖDEYECEK ?

1- Aygaz (AYGAZ), 1 adet (lot) hisseye brüt 1 TL (net 0,90 TL ) nakit temettü ödemesi yapılacak. Ortaklar nakit temettüye 27 Mart 2023 günü hak kazanacak. Hesaplara geçmesi ise iki iş günü sonra 29.03.2023 günü olacaktır.

2023 Nisan TEMETTÜ ÖDEME TAKVİMİ! Şirketlerden para yağacak! ANHYT, KONKAİ SEKFK, AYGAZ, ISYAT, AKCNS, KCHOL...

2- İş Yatırım Ortaklığı (ISYAT), 1 adet (lot) hisseye brüt 0,35 TL (net 0,35 TL ) nakit temettü ödemesi yapılacak. Ortaklar nakit temettüye 27 Mart 2023 günü hak kazanacaktır. Hesaplara geçmesi için iki iş günü sonra 29.03.2023 günü tamamlanacak.

2023 Nisan TEMETTÜ ÖDEME TAKVİMİ! Şirketlerden para yağacak! ANHYT, KONKAİ SEKFK, AYGAZ, ISYAT, AKCNS, KCHOL...

3- Akçansa Çimento (AKCNS), 1 adet (lot) hisseye brüt 1,3058439 TL (net 1,1752595 TL ) nakit temettü ödemesi yapılacak. Ortaklar nakit temettüye 27 Mart 2023 günü hak kazanacaktır. Hesaplara geçmesi ise iki iş günü sonra 29.03.2023 günü olacak.

2023 Nisan TEMETTÜ ÖDEME TAKVİMİ! Şirketlerden para yağacak! ANHYT, KONKAİ SEKFK, AYGAZ, ISYAT, AKCNS, KCHOL...

4- Koç Holding (KCHOL), 1 adet (lot) hisseye brüt 1,733 TL (net 1,5597 TL ) nakit temettü ödemesi yapılacak. Ortaklar nakit temettüye 27 Mart 2023 günü hak kazanacaktır. Hesaplara geçmesi ise iki iş günü sonra 29.03.2023 günü olacak.

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