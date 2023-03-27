2023 Nisan TEMETTÜ ÖDEME TAKVİMİ! Şirketlerden para yağacak! ANHYT, KONKAİ SEKFK, AYGAZ, ISYAT, AKCNS, KCHOL...
Mart sonu itibariyle şirketler temettü ödeme takvimlerini açıklamaya başladı. Yatırımcılar ise hangi şirketin ne zaman ödeme yapacağını merak ediyor. ANHYT, KONKAİ SEKFK, AYGAZ, ISYAT, AKCNS, KCHOL başta olmak üzere yapılacak temettü ödemelerini sizler için derledik. İşte 2023 temettü ödeme takvimi...
27.03.2023 15:01 - Son Güncelleme: 27.03.2023 15:13
Yeni temettü ödemeleri şirketler tarafından duyuruldu! Bu şirketlere yatırımcı olanlar nakit olarak ödemelerini alacaklar. İşte 2023 temettü ödeme tarihleri..