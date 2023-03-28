Kamu işçilerine Meclis'te torba yasa kıskacı! 700 bin işçiye %45 EK ZAM + %15 Refah Payı! Taşeron, belediye, geçici işçi, uzman çavuş, ücretli öğretmene kadro...
700 bin kamu işçisinin maaşlarına zam yapılmasıyla ilgili talepler netleşti. Şimdi gözler Meclis'e çevrilmiş durumda. Öte yandan kadro meselesi de merak edilip araştırılıyor. Peki, taşeron, belediye, geçici işçi, uzman çavuş, ücretli öğretmene kadro verilecek mi? İşte merak edilenler...
700 bin kamu işçisini ilgilendiren maaş zammıyla ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Kamu işçisinin beklediği toplu iş sözleşmesiyle beraber talepler de belli oldu. Öte yandan kadroya geçmek isteyen taşeron, belediye, geçici işçi, uzman çavuş, ücretli öğretmenler için yeni gelişmeler de merak ediliyor. Yasa teklifiyle geçici işçilere kıdem hakkı elde edecek şekilde uzun süre çalışma ve kıdemine göre kadroya yerleştirilme imkânı da sunulacak. Peki, 700 bin kamu işçisi maaşları ne kadar olacak? Kamu işçisi maaş zammı açıklandı mı? Taşeron, belediye, geçici işçi, uzman çavuş, ücretli öğretmene kadro gelecek mi? İşte detaylar...
2023 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmeleri, karayolları, demiryolları, il özel idareleri, şeker fabrikaları, elektrik üretim santralleri, kömür işletmeleri, üniversiteler ve hastanelerin de aralarında olduğu kamu kurum ve kuruluşlarındaki 700 binden fazla işçiyi ilgilendiriyor.