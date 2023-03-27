60 bin geçici işçiye kadroda Meclis mührü! 11 ay 29 gün çalıştırılma imkanı verilecek! Kadro listesi geldi! MEB, ÇAYKUR, fabrikada çalışanlar...

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, en düşük emekli aylığının 5 bin 500 liradan 7 bin 500 liraya çıkarılmasına yönelik düzenlemenin etki analizinin 2023'ün kalan ayları için 85 milyar lira, yıllık olarak ise 120 milyar lira civarında olduğunu belirtti.