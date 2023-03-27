60 bin geçici işçiye kadroda Meclis mührü! 11 ay 29 gün çalıştırılma imkanı verilecek! Kadro listesi geldi! MEB, ÇAYKUR, fabrikada çalışanlar...
60 bine yakın geçici işçiler kadro için geri sayıma başlamıştı. Konu hakkında AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, geçici işçi çalıştırılan kurum ve kuruluşlardaki kadrolarda herhangi bir şekilde boşalma olduğu takdirde kurumun bunu ilan edeceğini, kadroya alınma konusunda önceliğin kıdem sırasına göre halen çalışan veya çalışma hakkı bulunan geçici işçilere verileceğini belirtti. Peki, geçici işçilerin hakları neler olacak? Geçici işçiler ne zaman kadroya geçecek? İşte detaylar...
60 bin geçici işçiye kadro düzenlemesi hakkında aramalar hız kazandı. Kadro bekleyen işçiler, yasa teklifinin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonundan geçmesini bekliyor. Peki, geçici işçilere kadro teklifi Meclis'ten geçti mi, yasa ne zaman çıkacak? İşte merak edilenler...
AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, en düşük emekli aylığının 5 bin 500 liradan 7 bin 500 liraya çıkarılmasına yönelik düzenlemenin etki analizinin 2023'ün kalan ayları için 85 milyar lira, yıllık olarak ise 120 milyar lira civarında olduğunu belirtti.
Elitaş, komisyona yaptığı sunumda, teklifle muharip gazi aylıklarına yönelik düzenlemeye gidildiğini ifade ederek, Milli Mücadele, Kore Harbi ile Kıbrıs Barış harekatlarına katılarak gazi olan vatandaşlar ile vefat edenlerin dul ve yetimlerine bağlanan şeref aylıklarının sosyal güvenceleri olup olmadığına bakılmaksızın dosya bazında asgari ücretin net tutarı olarak eşitleneceğini anlattı.
Üst yargı organları arasında tazminat oranları, ek gösterge gibi haklar konusunda eşitsizliklerin giderilmesine ilişkin düzenlemeye gidildiğini aktaran Elitaş, öte yandan teklifle Kahramanmaraş merkezli depremlerde bölgede enkaz altından can kurtarmak için üstün gayret gösterenlere Devlet Üstün Fedakarlık Madalyası, yurt dışından gelen arama kurtarma ekiplerine ise Cumhurbaşkanı Kararı ile Üstün Fedakarlık Nişanı verilmesinin öngörüldüğünü söyledi.