2023 MEMUR ZAMM netleşti! Yeni yılda MAAŞ TABLOSU tek tek hesaplandı! Memura, emekliye DEV ORAN! SGK, BAĞ-KUR zamlı öğretmen, hemşire, polis maaşları...

Memurların ve emeklilerin zammında bu yılın ikinci yarısındaki enflasyon belirleyici olurken, bunun 4 aylık döneminin verisi belli oldu. Temmuz-Ekim enflasyonu yüzde 10.84 olarak gerçekleşti. Geriye 2 veri kaldı. Ocak'ta SSK ve Bağ-Kur emeklilerine bu yılın ikinci yarısındaki enflasyon oranında zam yapılacak. Memurlara ve memur emeklilerine ise yüzde 8 toplu sözleşme artışı ve bu yılın ikinci 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 7'yi aşarsa fark yansıtılacak. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilere göre Temmuz-Ekim enflasyonu yüzde 10.84 çıktı. 4 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 10.84 zam oluştu. Memurların ve memur emeklilerinin artışı ise şu ana kadar oluşan verilere göre yüzde 11.88'e ulaştı. Kasım ve Aralık enflasyonu eklenerek zam oranları belli olacak.