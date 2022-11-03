Öğretmen, polis, doktor, hemşire 2023 Ocak’ta ne kadar zam alacak? İşte meslek meslek yeni memur maaşları

AİLE YARDIMI DA ARTACAK

Memurların Ocak'ta maaşlarıyla birlikte aile yardımı da artacak. Halen eş için 758,28 lira, 0-6 yaş arası çocuk için 166,8 lira, 6 yaş üstü çocuk için 83,4 lira ödeniyor. Yüzde 11.88 artışa göre eş yardımı 848,36 liraya, 6 yaş altı çocuk yardımı 186,62 liraya, 6 yaş üstü çocuk yardımı da 93,31 liraya yükselecek. Bu tutarlara Kasım ve Aralık verileri de eklenecek. Artışlar merakla beklenirken, bazı ipuçları da bulunuyor.

Peki mesleğine göre hangi memur ne kadar maaş alacak? Takvim.com.tr sizler için hesapladı...