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Öğretmen, polis, doktor, hemşire 2023 Ocak'ta ne kadar zam alacak? İşte meslek meslek yeni memur maaşları

Son dakika memur zam haberleri | Milyonlarca memur TÜİK'in açıkladığı ekim ayı enflasyon oranıyla beraber maaşlara 2023 Ocak ayında yapılacak zam oranını merak etmeye başladı. 4 aylık enflasyon oranıyla birlikte memurlara yapılacak zam oranı ve gelecek enflasyon farkı da netleşmeye başladı. Peki memurlar mesleğine göre ne kadar maaş alacak? 2023'te polis, hemşire, doktor, öğretmen maaşları ne kadar olacak? İşte meslek meslek zamlı memur maaşları...

Çığıl Ön Yener
takvim.com.tr
03.11.2022 11:20 - Son Güncelleme: 03.11.2022 11:52
Öğretmen, polis, doktor, hemşire 2023 Ocak’ta ne kadar zam alacak? İşte meslek meslek yeni memur maaşları

Memurların ocak zammı adım adım yaklaşıyor. Memurlar ve memur emeklilerin zammında bu yılın ikinci yarısındaki enflasyon belirleyici olurken, bunun 4 aylık döneminin verisi belli oldu. Temmuz-Ekim enflasyonu yüzde 10.84 olarak gerçekleşti. Geriye 2 veri kaldı.

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Öğretmen, polis, doktor, hemşire 2023 Ocak’ta ne kadar zam alacak? İşte meslek meslek yeni memur maaşları

Ocakta memurlara ve memur emeklilerine ise yüzde 8 toplu sözleşme artışı ve bu yılın ikinci 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 7'yi aşarsa fark yansıtılacak.

Öğretmen, polis, doktor, hemşire 2023 Ocak’ta ne kadar zam alacak? İşte meslek meslek yeni memur maaşları

Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilere göre Temmuz-Ekim enflasyonu yüzde 10.84 çıktı. 4 aylık enflasyona göre memurların ve memur emeklilerinin artışı ise şu ana kadar oluşan verilere göre yüzde 11.88'e ulaştı. Kasım ve Aralık enflasyonu eklenerek zam oranları belli olacak.

Öğretmen, polis, doktor, hemşire 2023 Ocak’ta ne kadar zam alacak? İşte meslek meslek yeni memur maaşları

MEMURA EN AZ 10.186 TL
Halen en düşük memur maaşı 9 bin 105 lira. Bu maaş 4 aylık enflasyona göre çıkan yüzde 11.88'lik artışa göre 10 bin 186 liraya ulaşacak. En düşük memur emeklisi aylığı da 6 bin 78 lira 20 kuruş. Bu aylık da yüzde 11.88 artışla 6 bin 800 lira 29 kuruşa çıkacak.

Öğretmen, polis, doktor, hemşire 2023 Ocak’ta ne kadar zam alacak? İşte meslek meslek yeni memur maaşları

AİLE YARDIMI DA ARTACAK
Memurların Ocak'ta maaşlarıyla birlikte aile yardımı da artacak. Halen eş için 758,28 lira, 0-6 yaş arası çocuk için 166,8 lira, 6 yaş üstü çocuk için 83,4 lira ödeniyor. Yüzde 11.88 artışa göre eş yardımı 848,36 liraya, 6 yaş altı çocuk yardımı 186,62 liraya, 6 yaş üstü çocuk yardımı da 93,31 liraya yükselecek. Bu tutarlara Kasım ve Aralık verileri de eklenecek. Artışlar merakla beklenirken, bazı ipuçları da bulunuyor.

Peki mesleğine göre hangi memur ne kadar maaş alacak? Takvim.com.tr sizler için hesapladı...

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