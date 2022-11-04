Hemen dilekçeyi verin! 48 yaşında emeklilik müjdesi! SGK, SSK, Bağkur ve memur milyonları ilgilendiriyor!

Çalışanların hepsi rahat bir emeklilik hayali kurmaktadır. Bu bağlamda pek çok vatandaş kaç yaşında emekli olacağını hesaplamaya çalışıyor. Emeklilik şartlarının vatandaşlara göre değişmesi nedeniyle bu alandaki durumlarının netleşmesi için sorular sorulmaktadır. Bu sorgulamalar kapsamında en merak edilen alan da yaş şartlarıdır. SGK kapsamındaki çalışanlar emeklilik için bir takım ayrıntıları araştırıyor. Normal emeklilik koşullarının yanı sıra yaş haddi ve malulen emeklilik gibi özel şartlar da merak konusu.