2022'de yüzde 47 zam kesinleşti! Çalışmayana 4.272 TL, hastaya 890 TL, anneye 10.000 TL maaş! Hepsi dolu dizgin artışa geçiyor! Milyonlarca çalışanı kapsayan haber geldi. 2022 Ocak'ta ödemeler 889,60 liraya terfi etti. İş kazası, meslek hastalığı, hastalık veya doğum gibi durumlarında geçici olarak çalışamadıkları hallerde kişilere ödenek veriliyor. Asgari ücretin peşinden bu ödenekler de zamlı olarak hesaplara yatacak. Ocak ayından itibaren yüzde 47 zamlı verilecek. İşte tüm merak edilenler!