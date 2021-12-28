Kazanç tablosu netleşiyor! Emekliye 2022'de %50 zam açıklandı! SSK SGK, Bağkur'luya iyileştirme, 2 bayram ikramiyesi, promosyon...
Emekliye 2022'de %50 zam açıklandı! Kazanç tablosu netleşiyor! SSK SGK, Bağkur'luya iyileştirme, 2 bayram ikramiyesi, promosyon... Yeni yıla sayılı günler kala gözler Ocak'ta yapılacak zamlara çevrildi. 2022'de 2 zam, 2 bayram ikramiyesi alacak emekliler için ek iyileştirme gündeme geldi. Aynı zamanda 3 yıllık taahhüdü dolanlar ve yeni aylık bağlananlar promosyondan faydalanacak. AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan'dan gelen son dakika haber emeklileri sevindirdi. Özkan, "Zam oranı yüzde 50'ye yakın olabilir" ifadelerine yer verdi. İşte 2022 SSK SGK, Bağkur'lu emekli için yeni zam oranları!
Milyonlarca emekli dört gözle 2022 Ocak ayında yapılacak zammı bekliyor. 2022'de 2 zam, 2 bayram ikramiyesi alacak emekliler için ek iyileştirme formülleri üzerinde duruluyor. Asgari ücrete yapılan tarihi zam sonrası emekli ve memurların da beklentisi artmaya başladı. Sevindiren haber AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan'dan geldi. Özkan, "Zam oranı yüzde 50'ye yakın olabilir" açıklamasında bulundu. "İnşallah emeklilerimizle ilgili yapılacak zam da asgari ücretteki artışı da doğrulayacak. Vatandaşımızı enflasyon karşısında mağdur etmeyecek." sözlerini de ekledi. Aynı zamanda 3 yıllık taahhüdü dolanlar ve yeni aylık bağlananlar promosyondan yararlanacak. İşte 2022 emekli maaşı hakkında son gelişmeler!
Asgari ücretin açıklanmasının ardından milyonlarca memur ve emeklinin gözü maaşlarda yapılacak ek zamda. Onları sevindiren haber AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan'dan geldi. Özkan, "Zam oranı yüzde 50'ye yakın olabilir" dedi.
İşte o açıklamalardan satır başları;
Nasıl dün asgari ücretle ilgili vatandaşlarımıza ortaya koyduğumuz tavır karşılığını vermişse ve bunun sadece vergiyi kaldırmak suretiyle bütçemize 43 milyar TL bir maliyet getirmiş olsa da milletimiz için işçi ve işverenimiz için biz bunu istemişsek aynı düzenlemenin emeklilerimiz için de ortaya çıkacağının teminatını verelim.
ALIM GÜCÜNÜ ARTIRACAK
Vatandaşlarımızı bugüne kadar ne kur kumpaslarına ne faize ne de enflasyona yenik düşürmedik. Emekli maaşlarını, küresel enflasyona bağlı durum karşısında vatandaşların alım gücünü artıracak şekilde düzenleyeceğiz.