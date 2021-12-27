Emekli ve memur zammına ilişkin son dakika açıklaması! Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati net mesaj verdi: Kesinlikle...
Merakla beklenen emekli ve memur zammına ilişkin flaş bir açıklama geldi. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, A Haber A Para ortak yayınında emekli ve memur zammına ilişkin önemli bir mesaj verdi. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Hazine, sabit gelirliler konusunda kesinlikle sıkıntı çıkarmayacak." ifadelerini kullandı.
27.12.2021 23:10
- Son Güncelleme: 27.12.2021 23:18
Merakla beklenen emekli ve memur zammına ilişkin flaş bir açıklama Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den geldi.
"HAZİNE SIKINTI ÇIKARMAYACAK"
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Hazine, sabit gelirliler konusunda kesinlikle sıkıntı çıkarmayacak." ifadelerini kullandı.