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Haberler Ekonomi Emekli ve memur zammına ilişkin son dakika açıklaması! Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati net mesaj verdi: Kesinlikle...

Emekli ve memur zammına ilişkin son dakika açıklaması! Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati net mesaj verdi: Kesinlikle...

Merakla beklenen emekli ve memur zammına ilişkin flaş bir açıklama geldi. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, A Haber A Para ortak yayınında emekli ve memur zammına ilişkin önemli bir mesaj verdi. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Hazine, sabit gelirliler konusunda kesinlikle sıkıntı çıkarmayacak." ifadelerini kullandı.

27.12.2021 23:10 - Son Güncelleme: 27.12.2021 23:18
Emekli ve memur zammına ilişkin son dakika açıklaması! Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati net mesaj verdi: Kesinlikle...

Merakla beklenen emekli ve memur zammına ilişkin flaş bir açıklama Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den geldi.

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Emekli ve memur zammına ilişkin son dakika açıklaması! Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati net mesaj verdi: Kesinlikle...

A Haber - A Para ortak yayınında emekli ve memur zammına ilişkin önemli bir mesaj verdi.

Emekli ve memur zammına ilişkin son dakika açıklaması! Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati net mesaj verdi: Kesinlikle...

"HAZİNE SIKINTI ÇIKARMAYACAK"

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Hazine, sabit gelirliler konusunda kesinlikle sıkıntı çıkarmayacak." ifadelerini kullandı.

Emekli ve memur zammına ilişkin son dakika açıklaması! Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati net mesaj verdi: Kesinlikle...

Bakan Nebati şunları söyledi: "Hazine, sabit gelirliler konusunda kesinlikle sıkıntı çıkarmayacak. Asla disiplinsizliğe yol açmayacağız. Doğru hesap, doğru kitap.

Emekli ve memur zammına ilişkin son dakika açıklaması! Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati net mesaj verdi: Kesinlikle...

Maliye politikalarında ve bütçede asla disiplinsizliğe yol açmayacağız. Gelirlerimiz artarken bunu bir yerlerde istifliyim anlayışına sahip değiliz."

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