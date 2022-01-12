2022'de işçi maaşları arttı! İlk 6 ay için yüzde 27.44 zam müjdesi! Saat ücretlerine yüzde 10'a ek olarak seyyanen zam ve 400 lira erzak çeki...
Milyonlarca işçiyi ilgilendiriyor. 2022 yılına girilmesiyle zam haberleri gelmeye devam ediyor. Yeni yılda işçi maaşlarına da zam yapıldı. 2022 asgari ücret, memur ve emekli maaş oranlarının belli olmasını ardından gözler işçi maaşlarına yapılacak zamdaydı. Türk Metal Sendikası ile MESS arasında gerçekleşen toplu iş sözleşmesi görüşmelerinden yeni rakam geldi. Anlaşmaya varılması sonucu işçi maaşlarına yapılacak zam oranı belli oldu. İlk 6 ay için yüzde 27.44 zam yapılması kararlaştırıldı. Sözleşmeyle birlikte çalışma saati ücretleri ve sosyal haklar da artış kararına varıldı. İşte detaylar...
Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak "Yine tarih yazdık" dedi. Son dakika haberine göre Türk Metal Sendikası ile işveren sendikası MESS arasındaki toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşmaya varıldı. Metal iş kolunda tam 140 bin işçiyi ilgilendiren özel sektörün en büyük toplu sözleşmesi için müjdeli haber geldi. İşçi maaşlarına ilk 6 ay için yapılan zam olanı kesinleşti. İlk 6 ay için yüzde 27.44 zam, ek olarak çalışma saati ücretlerinde artış ve sosyal haklar! İşte zamlı tablo...
Ağır sanayiyi ilgilendiren Türk Metal Sendikası ve işveren sendikası olan MESS arasındaki toplu sözleşmede karara varıldı.
GREV KARARI ALINMIŞTI
Eylül ayından bu yana süren görüşmelerde uzlaşma sağlanamaması nedeniyle Türk Metal Sendikası grev kararı almıştı.
30 MADDE İÇİN GÖRÜŞÜLÜYORDU
Türk Metal Sendikası ve MESS arasında ücret ve ücrete bağlı 30 madde için görüşmeler yapıldı. Otomotivden beyaz eşyaya kadar birçok sektörü ilgilendiren sözleşme ile 140 bine yakın işçinin zammı belirlendi.