2022'de işçi maaşları arttı! İlk 6 ay için yüzde 27.44 zam müjdesi! Saat ücretlerine yüzde 10'a ek olarak seyyanen zam ve 400 lira erzak çeki...

Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak "Yine tarih yazdık" dedi. Son dakika haberine göre Türk Metal Sendikası ile işveren sendikası MESS arasındaki toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşmaya varıldı. Metal iş kolunda tam 140 bin işçiyi ilgilendiren özel sektörün en büyük toplu sözleşmesi için müjdeli haber geldi. İşçi maaşlarına ilk 6 ay için yapılan zam olanı kesinleşti. İlk 6 ay için yüzde 27.44 zam, ek olarak çalışma saati ücretlerinde artış ve sosyal haklar! İşte zamlı tablo...