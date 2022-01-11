Memur ve emeklinin gözü Meclis’te: Emekli maaşı en az 2500 TL, memurlara yüzde 30,5’lik doğal gaz desteği!

Memur ve emekliye ek zam, TL finansal araçlara talebin artırılması, kademeli doğal gaz satış fiyatı belirlenmesi düzenlemelerini de içeren Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı KHK'da Değişiklik Yapan Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda görüşülüyor.