Memur ve emeklinin gözü Meclis'te: Emekli maaşı en az 2500 TL, memurlara yüzde 30,5'lik doğal gaz desteği!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kabine toplantısı sonrasında emeklilere ve memurlara müjdeli haberi vererek çeşitli zamların yapılacağını duyurmuştu. Memur ve emekliye ek zammı da içeren kanun teklifi TBMM Genel Kuruluna sunuldu. Peki kanun teklifinin içinde neler var? Neler değişecek? İşte detaylar...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kabine toplantısı sonrasında emeklilere ve memurlara müjdeli haberi vererek çeşitli zamların yapılacağını duyurmuştu. Memur ve emekliye ek zammı da içeren kanun teklifi TBMM Genel Kuruluna sunuldu.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 2500 TL
AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, "İçinde bulunduğumuz bu zorlu dönemde de çalışanlarımızı, emeklilerimizi enflasyona ezdirmedik. Bu kapsamda, teklifle en düşük emekli maaşının 2 bin 500 lira olmasını sağlayacak düzenlemeyi getiriyoruz." dedi.
Memur ve emekliye ek zam, TL finansal araçlara talebin artırılması, kademeli doğal gaz satış fiyatı belirlenmesi düzenlemelerini de içeren Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı KHK'da Değişiklik Yapan Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda görüşülüyor.
HANGİ DÜZENLEMELER YER ALIYOR?
Teklifin tümü üzerine konuşan MHP İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu, kanun teklifinin kamu çalışanları ve emeklilerinin ek maaş artışlarının düzenlenmesi, en düşük emekli maaşının 2 bin 500 liraya çıkarılması, Türk lirası finansal araçların özendirilmesi, doğal gaz fiyatlarının kademelendirilmesi, kamu ihalelerinde ek fiyat farkı uygulanması, bireysel emeklilik sisteminin teşvik edilmesi gibi toplumun birçok kesimine yönelik önemli düzenlemeler içerdiğini vurguladı.
BAŞKAN ERDOĞAN MÜJDEYİ DUYURMUŞTU
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 20 Aralık 2021 tarihinde açıkladığı ekonomik tedbirleri anımsatan Aksu, şunları kaydetti: