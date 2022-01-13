SSK SGK, Bağkur’lu emekliye 2022’de %67 zam, iki ikramiye, promosyon kapısı aralanıyor! Maaşlara iyileştirme yapıldı kazanç takvimi netleşti!

Bu ayın ilk günlerinde zamlı maaşları belli olan emekli ve memurlar ödemelerin yapılacağı tarihlere odaklandı. Bilindiği üzere en düşük emekli maaşı 2.500 TL olmuştu. 2022 yılında Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde iki ikramiye alacak olan emeklilerin zamlı maaşları 17 Ocak itibariyle hesaplarda olacak. Öte yandan Temmuz ayında 2022 yılının ilk 6 aylık enflasyonuna göre emekli maaşlarına bir zam daha yapılacak. Yeni emekli olanlar ya da henüz bir bankaya taahüt verip tercih yapmamış olanlar ise seçimini yaparak bir promosyon imkanına sahip olacak. Yeni promosyon ücretlerinin de bankalar tarafından yakında duyurulması bekleniyor.