2022 Zamlı emekli promosyon ücretleri! Yeni yıl banka promosyon güncellemesi: Ziraat Bankası, Halkbank, TEB, İş Bankası...

Kamu ve özel bankaların verdiği emekli promosyonlarına zam gelip gelmediği, ne zaman zam geleceği merak konusu oldu. Yıl sonuna yaklaşırken emekli promosyon tutarlarında güncelleme bekleniyor. Bilindiği üzere emekli promosyon miktarları maaşa göre değişiyor. Emekliler 2022 yılına az bir süre kala güncel emekli promosyon miktarını ve bankaların promosyon tutarlarını sorguluyor. Peki; Emekli promosyonlarına ne kadar zam gelecek? Yeni yıl banka promosyon güncellemesi kaç TL? İşte 2022 Zamlı emekli promosyon ücretleri...