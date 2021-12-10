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Asgari ücret zammında düğüm çözülüyor! Son rakamlar belli oldu: İşçi ve işverenin beklentisi ne yönde?

Asgari ücrete yapıalcak zamma ilişkin pazarlıklar tüm hızıyla sürüyor. Asgari ücretin belirlenmesine ilişkin gerçekleştirilen üçüncü toplantının ardından rakamlar da telaffuz edilmeye başlandı. İşveren ile işçilerin beklentisi arasındaki 500 liralık fark olduğu dikkatlerden kaçmadı. Peki, asgari ücrete zammı ne zaman belli olacak? İşte milyonlarca kişinin merakla beklediği asgari ücret zammına ilişkin tüm detaylar...

10.12.2021 20:22 - Son Güncelleme: 10.12.2021 21:09
Asgari ücret zammında düğüm çözülüyor! Son rakamlar belli oldu: İşçi ve işverenin beklentisi ne yönde?

Türkiye'de son günlerin en büyük tartışma konusu olan asgari ücretin ne kadar olacağı milyonlarca kişi tarafından merak ediliyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Asgari ücret zammında düğüm çözülüyor! Son rakamlar belli oldu: İşçi ve işverenin beklentisi ne yönde?

Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati yaptığı açıklamada "2022 yılı için asgari ücrette herkesin beklentilerini karşılayacak bir artış yapmayı planlıyoruz. İşçi kardeşlerimiz rahat etsinler." ifadelerini kullanmıştı.

Asgari ücret zammında düğüm çözülüyor! Son rakamlar belli oldu: İşçi ve işverenin beklentisi ne yönde?

HEDEF ÜÇLÜ MUTABAKAT
Hükümet işçiyi, işvereni ve kamuoyunu bir asgari ücret konusunda ortak bir noktada buluşturmaya çalışıyor.

Asgari ücret zammında düğüm çözülüyor! Son rakamlar belli oldu: İşçi ve işverenin beklentisi ne yönde?

Hedefte ise üçlü mutabakat oluşması yer alıyor.

Asgari ücret zammında düğüm çözülüyor! Son rakamlar belli oldu: İşçi ve işverenin beklentisi ne yönde?

İKİ TARAF ARASINDA FARK VAR
Ancak gelinen aşamada henüz uzlaşı yakalanamadı.

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