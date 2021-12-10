Asgari ücret zammında düğüm çözülüyor! Son rakamlar belli oldu: İşçi ve işverenin beklentisi ne yönde?
Asgari ücrete yapıalcak zamma ilişkin pazarlıklar tüm hızıyla sürüyor. Asgari ücretin belirlenmesine ilişkin gerçekleştirilen üçüncü toplantının ardından rakamlar da telaffuz edilmeye başlandı. İşveren ile işçilerin beklentisi arasındaki 500 liralık fark olduğu dikkatlerden kaçmadı. Peki, asgari ücrete zammı ne zaman belli olacak? İşte milyonlarca kişinin merakla beklediği asgari ücret zammına ilişkin tüm detaylar...
10.12.2021 20:22
- Son Güncelleme: 10.12.2021 21:09
Türkiye'de son günlerin en büyük tartışma konusu olan asgari ücretin ne kadar olacağı milyonlarca kişi tarafından merak ediliyor.
HEDEF ÜÇLÜ MUTABAKAT
Hükümet işçiyi, işvereni ve kamuoyunu bir asgari ücret konusunda ortak bir noktada buluşturmaya çalışıyor.