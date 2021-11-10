2022 yılı AGİ, işsizlik maaşı, taşeron 4/d işçi zammı kaç TL olacak? 2022 asgari ücret zammı için ilk rakam ortaya çıktı!

ASGARİ ÜCRET ZAMMI 2022 NE KADAR?

Asgari ücret 2022 zam seviyesi şimdilik belli değil. Asgari ücret zam seviyesi 2022 senesi amacıyla Aralık ayının son haftasında toplanacak olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından karara bağlanacak. 2021 asgari ücret zam seviyesi yüzde 21.56 olmuştu. 2022 asgari ücret zam seviyesi da geride bıraktığımız sene olduğu gibi yüzde 20-22 arasında olması bekleniyor. Yani 2022 asgari ücret ön görüsü 3500-3700 TL arasında olması öngörü ediliyor.



