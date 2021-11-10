İndirimli ihtiyaç kredi faizleri son dakika güncellendi! 10 Kasım 12 ay vadeli 15.000 TL kredi teklifleri: Ziraat, Halkbank, ING, Cepteteb, QNB...
Kredi çekmek isteyen vatandaşlar tarafından güncel kredi faiz oranları ve bankaların kredi kampanyaları merak edilip araştırılıyor. Merkez Bankası tarafından açıklanan faiz indiriminin ardından gözler bankalar tarafından yapılan kampanyalara çevrildi. Kamu bankaları ve özel bankalar tarafından faiz indirimlerine yönelik güncellemeler yapılıyor. Özellikle ihtiyaç kredisi alarak acil nakit ihtiyacını gidermek isteyenler kredi paketlerini araştırmaya başladı. Bu bağlamda geri ödeme kolaylığı açısından 12 ay vadeli 15 bin TL ihtiyaç kredisi yoğun ilgi görüyor. Haberimizde banka banka ihtiyaç kredi faiz oranları ve 12 ay vadeli 15.000 TL kredi paketleri hesaplamalarına yer verdik. İşte, Kasım ayı Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, ING, İş Bankası, Akbank ve diğer bankaların ihtiyaç kredi faiz oranları...
10.11.2021 12:30
- Son Güncelleme: 10.11.2021 12:30
İndirimli ihtiyaç kredi faizleri son dakika güncellendi! 10 Kasım 12 ay vadeli 15.000 TL kredi teklifleri: Ziraat, Halkbank, ING, Cepteteb, QNB... Kasım ayında ihtiyaçlarını karşılamak ve acil ankit gereksinimini gidermek için uygun faizli kredi kampanyaları takip ediliyor. MB faiz indirimi dolayısıyla bankalar son dakika kredi faizlerinde güncellemeler yapıyor. Ödeme kolaylığı açısından 12 ay vadeli 15 bin TL ihtiyaç kredisi yoğun ilgi görüyor. Haberimizde banka banka ihtiyaç kredi faiz oranları ve 12 ay vadeli 15.000 TL kredi paketleri hesaplamalarına yer verdik.