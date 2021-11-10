Vav TV İzle
Haberler Ekonomi İndirimli ihtiyaç kredi faizleri son dakika güncellendi! 10 Kasım 12 ay vadeli 15.000 TL kredi teklifleri: Ziraat, Halkbank, ING, Cepteteb, QNB...

İndirimli ihtiyaç kredi faizleri son dakika güncellendi! 10 Kasım 12 ay vadeli 15.000 TL kredi teklifleri: Ziraat, Halkbank, ING, Cepteteb, QNB...

Kredi çekmek isteyen vatandaşlar tarafından güncel kredi faiz oranları ve bankaların kredi kampanyaları merak edilip araştırılıyor. Merkez Bankası tarafından açıklanan faiz indiriminin ardından gözler bankalar tarafından yapılan kampanyalara çevrildi. Kamu bankaları ve özel bankalar tarafından faiz indirimlerine yönelik güncellemeler yapılıyor. Özellikle ihtiyaç kredisi alarak acil nakit ihtiyacını gidermek isteyenler kredi paketlerini araştırmaya başladı. Bu bağlamda geri ödeme kolaylığı açısından 12 ay vadeli 15 bin TL ihtiyaç kredisi yoğun ilgi görüyor. Haberimizde banka banka ihtiyaç kredi faiz oranları ve 12 ay vadeli 15.000 TL kredi paketleri hesaplamalarına yer verdik. İşte, Kasım ayı Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, ING, İş Bankası, Akbank ve diğer bankaların ihtiyaç kredi faiz oranları...

10.11.2021 12:30 - Son Güncelleme: 10.11.2021 12:30
İndirimli ihtiyaç kredi faizleri son dakika güncellendi! 10 Kasım 12 ay vadeli 15.000 TL kredi teklifleri: Ziraat, Halkbank, ING, Cepteteb, QNB...

İndirimli ihtiyaç kredi faizleri son dakika güncellendi! 10 Kasım 12 ay vadeli 15.000 TL kredi teklifleri: Ziraat, Halkbank, ING, Cepteteb, QNB... Kasım ayında ihtiyaçlarını karşılamak ve acil ankit gereksinimini gidermek için uygun faizli kredi kampanyaları takip ediliyor. MB faiz indirimi dolayısıyla bankalar son dakika kredi faizlerinde güncellemeler yapıyor. Ödeme kolaylığı açısından 12 ay vadeli 15 bin TL ihtiyaç kredisi yoğun ilgi görüyor. Haberimizde banka banka ihtiyaç kredi faiz oranları ve 12 ay vadeli 15.000 TL kredi paketleri hesaplamalarına yer verdik.

GALERİ DEVAM EDİYOR
İndirimli ihtiyaç kredi faizleri son dakika güncellendi! 10 Kasım 12 ay vadeli 15.000 TL kredi teklifleri: Ziraat, Halkbank, ING, Cepteteb, QNB...

12 AY VADELİ 15.000 TL İHTİYAÇ KREDİ TEKLİFLERİ

ING Bank
Oran: %1,35
Tutar: 1.626,01 TL
1.385,50 TL/Ay 16.704,76 TL

CEPTETEB
Oran: %1,36
Tutar: 1.638,39 TL
1.386,53 TL/Ay 16.717,14 TL

İndirimli ihtiyaç kredi faizleri son dakika güncellendi! 10 Kasım 12 ay vadeli 15.000 TL kredi teklifleri: Ziraat, Halkbank, ING, Cepteteb, QNB...

Türkiye İş Bankası

Oran: %1,60
Tutar: 1.937,21 TL
1.411,43 TL/Ay 17.015,96 TL

Yapı Kredi

Oran: %2,47
Tutar: 3.044,34 TL
1.503,69 TL/Ay 18.123,09 TL

İndirimli ihtiyaç kredi faizleri son dakika güncellendi! 10 Kasım 12 ay vadeli 15.000 TL kredi teklifleri: Ziraat, Halkbank, ING, Cepteteb, QNB...

QNB Finansbank
Oran: %1,39
Tutar: 1.675,59 TL
1.389,63 TL/Ay 16.754,34 TL

Fibabanka
Oran: %1,48
Tutar: 1.787,44 TL
1.398,95 TL/Ay 16.866,19 TL

İndirimli ihtiyaç kredi faizleri son dakika güncellendi! 10 Kasım 12 ay vadeli 15.000 TL kredi teklifleri: Ziraat, Halkbank, ING, Cepteteb, QNB...

Ziraat Bankası
Oran: %1,59
Tutar: 1.924,70 TL
1.410,39 TL/Ay 17.003,45 TL


Vakıfbank

Oran: %1,61
Tutar: 1.949,73 TL
1.412,48 TL/Ay 17.028,48 TL

Enparacom
Oran: %1,75
Tutar: 2.125,43 TL
1.427,12 TL/Ay 17.125,43 TL

SON DAKİKA