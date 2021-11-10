İndirimli ihtiyaç kredi faizleri son dakika güncellendi! 10 Kasım 12 ay vadeli 15.000 TL kredi teklifleri: Ziraat, Halkbank, ING, Cepteteb, QNB... Kasım ayında ihtiyaçlarını karşılamak ve acil ankit gereksinimini gidermek için uygun faizli kredi kampanyaları takip ediliyor. MB faiz indirimi dolayısıyla bankalar son dakika kredi faizlerinde güncellemeler yapıyor. Ödeme kolaylığı açısından 12 ay vadeli 15 bin TL ihtiyaç kredisi yoğun ilgi görüyor. Haberimizde banka banka ihtiyaç kredi faiz oranları ve 12 ay vadeli 15.000 TL kredi paketleri hesaplamalarına yer verdik.