Hemşire, Diyetisyen, Eczane işçisi, Diş hekimi asistanı, Diyaliz Teknikeri... İŞKUR hastanelere en az ilkokul mezunu personel ve işçi alımı başvuru şartları!

İŞKUR'dan hastanelere en az ilkokul mezunu personel ve işçi alımı için detaylar açıklandı. Yayımlanan duyurularda en az ilkokul mezunları arasından personel alımı yapılacağına yer verildi. Söz konusu personel alımı ilanları, Türkiye İş Kurumu e-şube sayfası üzerinden erişime açıldı. Hemşire, diyetisyen, eczane işçisi, ebe, hasta danışmanı kadrolarına yapılan personel ve işçi alımı başvuru detayları haberimizde.