Tek bir detayı bilmek tam 7 yıl kazandırıyor! 4/1-a, 4/1-b, 4/1-c... 7 yıl erken emekliliğin püf noktası açıklandı! Formülü belli oldu

Erken emeklilik herkesi hayali ancak Z kuşağı için bir hayli mühim. Bilindiği üzere 1990'ların sonları ile 2010'ların başında doğmuş olanlara Z jenerasyonu deniyor. Genç kesimden oluşan bu kuşak 65 yaşlarında emeklilik yerine erken emekli olmanın yollarını arıyor. Peki böyle bir şey mümkün mü? 7 yıl erkenden emekli olmak için püf noktalar bulunuyor. Bu önemli ayrıntıları bilmek tam 7 yıl kazanmak demek. Prim gün sayısına dikkat! 2015 tarihinden itibaren çalışan bir kişi prim bildirme şartını 2035 tarihinde tamamlarsa 58, 2048 tarihinde tamamlarsa ise 65 yaşında emekli oluyor. Bu da 7 yıl kayıp demek. İşte detaylı bilgiler...