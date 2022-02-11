Tek bir detayı bilmek tam 7 yıl kazandırıyor! 4/1-a, 4/1-b, 4/1-c... 7 yıl erken emekliliğin püf noktası açıklandı! Formülü belli oldu
Erken emeklilik formülü açıklandı. Z kuşağı dikkat! 65 yaşından önce emekli olmak isteyenler için tek bir püf noktayı bilmek yetiyor. 1990'lı yılların sonları ile 2010 yılının başında doğanlardan oluşan Z jenerasyonu gündemde en çok 'Ne zaman emekli olacağım? Daha erken nasıl emekli olabilirim?' sorularını araştıran kişiler. Annelerden sonra en çok erken emeklilik peşine düşen söz konusu bu kuşak için 7 yıl erken emekliliğin püf noktasına haberimizde yer verdik. Tek bir detayı bilmek tam 7 yıl kazandırıyor! 4/1-a, 4/1-b, 4/1-c...
Erken emeklilik herkesi hayali ancak Z kuşağı için bir hayli mühim. Bilindiği üzere 1990'ların sonları ile 2010'ların başında doğmuş olanlara Z jenerasyonu deniyor. Genç kesimden oluşan bu kuşak 65 yaşlarında emeklilik yerine erken emekli olmanın yollarını arıyor. Peki böyle bir şey mümkün mü? 7 yıl erkenden emekli olmak için püf noktalar bulunuyor. Bu önemli ayrıntıları bilmek tam 7 yıl kazanmak demek. Prim gün sayısına dikkat! 2015 tarihinden itibaren çalışan bir kişi prim bildirme şartını 2035 tarihinde tamamlarsa 58, 2048 tarihinde tamamlarsa ise 65 yaşında emekli oluyor. Bu da 7 yıl kayıp demek. İşte detaylı bilgiler...
65 YAŞINDAN ÖNCE EMEKLİLİK FIRSATI!
08.09.1999 tarihinden itibaren ve 30.04.2008 tarihine kadar sigortalı işe girenlerden kadın için 58, erkek için 60 yaşını doldurmak ve SSK'lılar için 7000 gün (01.05.2008 tarihinden itibaren 7200 gün), Bağ-Kur ve Emekli Sandığı sigortalıları için ise 9000 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş olmak şartıyla emekli olmak mümkün bulunmaktadır.