SGK 3600 gün ile erken emeklilik şartları neler? 120 ay çalışana emeklilik fırsatı! Yaş haddinden emekli olabilmek için…

Milyonlarca çalışanın gündemde en sık araştırdığı konular arasında emeklilik yer alıyor ve bu hakka daha erken kavuşabilmenin yolları aranıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) sigorta başlangıç tarihi, yaş, ödenen prim gün sayısı gibi şartların yerine gelip gelmediğine bakarken 3600 gün ile erken emeklilik şartlarının neler olduğu çalışanlar tarafından oldukça merak ediliyor. 120 ay çalışana emeklilik fırsatı nasıl sunuluyor? Yaş haddinden emekli olabilmek için nelere dikkat etmek gerekiyor? İşte ayrıntılar!