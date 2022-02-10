SGK 3600 gün ile erken emeklilik şartları neler? 120 ay çalışana emeklilik fırsatı! Yaş haddinden emekli olabilmek için…
Emekli olmanın hayalini kuranlar bu hayale daha erken kavuşmanın yöntemlerini araştırırken Sosyal Güvenlik Kurumu'nun sunduğu hakları öğrenmek istiyor. 3600 prim gününü tamamlayanların emekli olması mümkün, yaş haddiden emekliliğin detayları gündemde en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. 10 yılda, 3600 günle emeklilik hakkının yanı sıra 7200 gün kuralına da dikkat etmek gerekiyor. SGK'nın sunduğu erken emeklilik yöntemleri hakkında merak edilen tüm bilgiler haberimizde yer alıyor.
Milyonlarca çalışanın gündemde en sık araştırdığı konular arasında emeklilik yer alıyor ve bu hakka daha erken kavuşabilmenin yolları aranıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) sigorta başlangıç tarihi, yaş, ödenen prim gün sayısı gibi şartların yerine gelip gelmediğine bakarken 3600 gün ile erken emeklilik şartlarının neler olduğu çalışanlar tarafından oldukça merak ediliyor. 120 ay çalışana emeklilik fırsatı nasıl sunuluyor? Yaş haddinden emekli olabilmek için nelere dikkat etmek gerekiyor? İşte ayrıntılar!
120 AY ÇALIŞANA EMEKLİLİK FIRSATI!
Çalışanların en büyük hayali, emekli olmak. Çeşitli durumlarda erken emeklilik imkanı sunuluyor. Milyonlarca çalışanın merak ettiği ''Nasıl emekli olurum? Ne zaman emekli olurum? 3600 günle emeklilik nedir? 10 yıl çalışana emekli olma fırsatı nedir?'' sorularını Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem yanıtladı.
Çalışanların en büyük hayali, emekli olmak. Çeşitli durumlarda erken emeklilik imkanı sunuluyor. Askerlik ve doğum borçlanması, yıpranma payının yanı sıra kısmi emeklilik de bunlardan biri...
Eğer kısmi emeklilik seçilirse 9 Eylül 1999 öncesi sigortalı olanlar için 15 yıl sigortalılık süresine sahip olmak, 3 bin 600 gün (10 yıl) prim ödemek ve yaş şartını tamamlamak gerekiyor. 3 bin 600 günün tamamlandığı tarih, hangi yaşta emekli olunacağını da belirliyor. Ayrıca erkekler için 55, kadınlar için 50 yaşı da tamamlamak gerekiyor.
Yaş ve primden hangisi en son tamamlanmışsa ona göre kadınlarda 56, erkeklerde de 58'den başlayan yaşlarda emeklilik kazanılıyor. 9 Eylül 1999 ve 30 Nisan 2008'den sonra sigortalı olanlar ise daha farklı şartlarda değerlendiriliyor.