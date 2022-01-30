2022 Şubat EYT son durum: Emeklilikte Yaşa Takılanlar'da revizyon adımı! 47, 48, 49, 50 yaş ve üzeri olanların gözü bu haberde! 5000 ile 5975 gün...

Emeklilikte Yaşa Takılanlar için bir dizi iyileştirme formülleri için harekete geçiliyor. Milyonlarca sigortalıya emeklilik yolunu açacak çalışmalar sürüyor. Son olarak yapılan açıklamada AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Emin Akbaşoğlu, konuyla ilgili çalışmaların bu yıl tamamlanacağını söyledi. EYT ile ilgili çalışmalarda öncelikli olarak kapsamın belirlenmesi ve ardından emeklilik şartlarının oluşturulması bekleniyor. Peki, EYT çıkarsa ne zaman emekli olunur? EYT ne zaman çıkacak? İşte EYT son dakika gelişmeleri ve haberleri!