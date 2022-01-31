7 formül duyuruldu! Başvuru yapan erken emekli oluyor! Kadın erkek fark etmiyor emeklilik tarihinden önce maaşlar yatmaya başlıyor

Emekli olacağınız tarihten daha kısa sürede erken emekli olabilirsiniz. Emeklilik yaşını erkene çeken, erken emeklilik formülü için kullanılabilecek yöntemlere haberimizde yer verdik. Erken emeklilik için 7 formül duyuruldu. Kadın, erkek farketmeksizin tüm çalışanlar erken emekliliğin yollarını arıyor. Erken emekliliğin yanında bir da yüksek emekli maaşı almak herkesin hayali. Emeklilik için gün saymak bir yana bazı durumlarda erken emekli olma imkanı bulunuyor. Nasıl mı? Belirli formülleri kullanarak erken emekli olabilirsiniz. İşte bunun için 7 formül...