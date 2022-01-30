BİM, A101, ŞOK’ta ayçiçek yağı fiyatlarına güncelleme geldi! 5 litresi 119’dan düştü! Market market indirimli güncel Ayçiçek yağı fiyat listesi...

BİM, A101, ŞOK'ta Ayçiçek yağı fiyatlarına güncelleme geldi. Market market indirimli güncel Ayçiçek yağı fiyat listesine haberimizde yer verdik! Yeni haftanın gelmesiyle birlikte zincir marketlerdeki indirimlere yoğun ilgi oldu. En çok da sıvı yağlar rağbet gördü. Bu hafta 3 zincir marketlerde sıvı yağlar ne kadar merak ediliyor. BİM, A101, ŞOK yeni fiyatlarını duyurdu. 5 litresi 119'dan düştü.