BİM, A101, ŞOK'ta Ayçiçek yağı fiyatlarına güncelleme geldi! 5 litresi 119'dan düştü! Market market indirimli güncel Ayçiçek yağı fiyat listesi...
Vatandaşların gündeminde zincir marketlerin indirimli sıvı yağ fiyatları yer alıyor. Bu hafta alışverişe çıkmaya hazırlanan pek çok kişi hangi markette en çok indirim olduğunu merak ediyor. Son zamanlarda özellikle ayçiçek yağı fiyatları araştırılıyor. 1 litre, 2 litre, 3 litre, 4 litre, 4 ,5 litre ve 5 litrelik ayçiçek yağlarının güncel fiyatları ne kadar? A101, BİM, ŞOK en ucuz sıvı yağ hangi markette satılıyor? A101'de en ucuz ayçiçek yağı 23,90 olarak göze çarpıyor. BİM'de ise 5 litrelik ayçiçek yağı 109 TL'ye düştü. İşte market market ayçiçek yağı fiyat listesi...
30.01.2022 16:46
- Son Güncelleme: 30.01.2022 16:47
BİM, A101, ŞOK'ta Ayçiçek yağı fiyatlarına güncelleme geldi. Market market indirimli güncel Ayçiçek yağı fiyat listesine haberimizde yer verdik! Yeni haftanın gelmesiyle birlikte zincir marketlerdeki indirimlere yoğun ilgi oldu. En çok da sıvı yağlar rağbet gördü. Bu hafta 3 zincir marketlerde sıvı yağlar ne kadar merak ediliyor. BİM, A101, ŞOK yeni fiyatlarını duyurdu. 5 litresi 119'dan düştü.
A101 GÜNCEL SIVI YAĞ FİYAT LİSTESİ
A101'de bu hafta sıvı yağlarda indirimler bulunuyor. 10 TL ve üzeri alışverişlerde Orkide Ayçiçek Yağı 1,25 L 27,90 TL'ye düşüyor.