2022 Asgari ücret zammında yeni gelişme! Bu işlerde çalışanlar daha fazla ödeme alacak! Mesleğe göre maaş artacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 2022 asgari ücret zam hesaplamasına ilişkin çalışmalar devam ediyor. Çalışmalarda farklı sektörlerden işçi ve işverenlerin katıldığ 3 bine yakın kişi ile anket yapıldı. Ankette Ocak ayı maaş zammı ile ilgili ücret beklentisi ele alındı. Yeni yıldan itibaren geçerli olacak asgari ücret zam oranının belirlenmesinde diğer yıllara göre farklı bir hesaplama yapılabileceği dile getirildi. Bu kapsamda mesleğe göre asgari ücret maaşı konuşuluyor. İşte detaylar...