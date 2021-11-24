2000 öncesi ve 2000 sonrası emekli olanlar ne kadar zam alacak? 2022 Ocak zammı ile emekli maaşı en az ne kadar olacak?
Vatandaşlar 2000 öncesi ve 2000 sonrası emekli olanlar ne kadar zam alacak? Sorusunun yanıtını yoğun bir şekilde araştırıyor. Ekonomi gündeminde herkes Ocak zammının ne kadar olacağını merak ediyor ve emekli maaşı ile ilgili gelişmelerden haberdar olmak için yakın takipte kalıyor. Peki 2022 Ocak zammı ile emekli maaşı ne kadar olacak? TÜİK'in son 4 aylık enflasyon seviyesi yüzde 6.72 olarak gelişti. 6 aylık enflasyon rakamlarına göre memur ve emeklilere ne kadar zam yapılacağı hesaplama işleminin nasıl olacağına ilişkin bilgileri haberimizde derledik.
24.11.2021 17:11
- Son Güncelleme: 24.11.2021 17:11
Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıklayacağı enflasyon verilerilerini 3 Ocak'ta açıklayacak ve milyonların gözü kulağı bu açıklamaya çevrildi. Memurlar, emekliler, yaşlılar, engelliler ve evde bakım parası alanlar Ocak 2022'de zamlı maaş almanın hayalini kuruyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile memurların ve diğer bazı meslek gruplarının ne kadar zam alacağı, hesaplama işleminin nasıl yapıldığı ile ilgili bilgiler araştırma konusu oldu. Peki 2000 öncesi ve 2000 sonrası emekli olanlar ne kadar zam alacak? 2022 Ocak zammı ile emekli maaşı en az ne kadar olacak?