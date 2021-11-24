Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıklayacağı enflasyon verilerilerini 3 Ocak'ta açıklayacak ve milyonların gözü kulağı bu açıklamaya çevrildi. Memurlar, emekliler, yaşlılar, engelliler ve evde bakım parası alanlar Ocak 2022'de zamlı maaş almanın hayalini kuruyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile memurların ve diğer bazı meslek gruplarının ne kadar zam alacağı, hesaplama işleminin nasıl yapıldığı ile ilgili bilgiler araştırma konusu oldu. Peki 2000 öncesi ve 2000 sonrası emekli olanlar ne kadar zam alacak? 2022 Ocak zammı ile emekli maaşı en az ne kadar olacak?