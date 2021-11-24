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Haberler Ekonomi 2000 öncesi ve 2000 sonrası emekli olanlar ne kadar zam alacak? 2022 Ocak zammı ile emekli maaşı en az ne kadar olacak?

2000 öncesi ve 2000 sonrası emekli olanlar ne kadar zam alacak? 2022 Ocak zammı ile emekli maaşı en az ne kadar olacak?

Vatandaşlar 2000 öncesi ve 2000 sonrası emekli olanlar ne kadar zam alacak? Sorusunun yanıtını yoğun bir şekilde araştırıyor. Ekonomi gündeminde herkes Ocak zammının ne kadar olacağını merak ediyor ve emekli maaşı ile ilgili gelişmelerden haberdar olmak için yakın takipte kalıyor. Peki 2022 Ocak zammı ile emekli maaşı ne kadar olacak? TÜİK'in son 4 aylık enflasyon seviyesi yüzde 6.72 olarak gelişti. 6 aylık enflasyon rakamlarına göre memur ve emeklilere ne kadar zam yapılacağı hesaplama işleminin nasıl olacağına ilişkin bilgileri haberimizde derledik.

24.11.2021 17:11 - Son Güncelleme: 24.11.2021 17:11
2000 öncesi ve 2000 sonrası emekli olanlar ne kadar zam alacak? 2022 Ocak zammı ile emekli maaşı en az ne kadar olacak?

Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıklayacağı enflasyon verilerilerini 3 Ocak'ta açıklayacak ve milyonların gözü kulağı bu açıklamaya çevrildi. Memurlar, emekliler, yaşlılar, engelliler ve evde bakım parası alanlar Ocak 2022'de zamlı maaş almanın hayalini kuruyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile memurların ve diğer bazı meslek gruplarının ne kadar zam alacağı, hesaplama işleminin nasıl yapıldığı ile ilgili bilgiler araştırma konusu oldu. Peki 2000 öncesi ve 2000 sonrası emekli olanlar ne kadar zam alacak? 2022 Ocak zammı ile emekli maaşı en az ne kadar olacak?

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2000 öncesi ve 2000 sonrası emekli olanlar ne kadar zam alacak? 2022 Ocak zammı ile emekli maaşı en az ne kadar olacak?

6 aylık enflasyonun yüzde 3'ü aşan kısmı, yüzde 5'lik zam oranına eklenecek. Memur maaş artışı, ayrıca yaşlıların, engellilerin, evde yakınına bakanların gelirlerine, emekli doktorların ilave ödemelerine etki edecek.

2000 öncesi ve 2000 sonrası emekli olanlar ne kadar zam alacak? 2022 Ocak zammı ile emekli maaşı en az ne kadar olacak?

4 aylık enflasyona göre zam oranı yüzde 6.72 çıkarken, gözler Kasım ve Aralık verilerine çevrildi.

2000 öncesi ve 2000 sonrası emekli olanlar ne kadar zam alacak? 2022 Ocak zammı ile emekli maaşı en az ne kadar olacak?

Merkez Bankası'nın enflasyon tahmini ise zam oranının SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde yüzde 9.17, memurlar ve memur emeklilerinin maaşları ile sosyal yardımlarda yüzde 11.17 olabileceğini ortaya koydu.

2000 öncesi ve 2000 sonrası emekli olanlar ne kadar zam alacak? 2022 Ocak zammı ile emekli maaşı en az ne kadar olacak?

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