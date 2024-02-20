Milyonlarca SSK ve Bağkur emeklisini sevindiren haber geldi. Ocak-Haziran dönemi için geçerli olan yüzde 49,25 zam oranıyla emekli maaşlarına iyileştirme yapıldı ve en düşük aylık tutarı 10 bin TL olarak belirlendi. Bu güzel gelişme, emeklilerin Ocak ayı maaşlarını zamlı olarak almalarını sağladı. Şimdi ise gözler Şubat ayı ödemelerine çevrildi.
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) takvimine göre, SSK emekli maaşları her ayın 17'si ile 26'sı arasında, Bağ-Kur emekli maaşları ise her ayın 25'i ile 28'i arasında hesaplara geçiyor. İşte Şubat 2024 emekli maaşı ödeme tarihleri...
SSK, BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞ ÖDEME TARİHLERİ DEĞİŞTİ Mİ?
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş ödemeleri tahsis numarasına göre yapılıyor. Maaş ödeme tarihlerinde ise herhangi bir değişiklik yaşanmadı.
ŞUBAT AYI EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHİ
SSK emeklileri her ayın 17'si ile 26'sı arasında maaş alırken Bağ-Kur emeklileri 25'i ile 28'i arasında alıyor. Memur emeklileri ise her ayın 1'i ile 5'i arasında maaş alıyor.