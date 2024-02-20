Emekli maaş ödeme tarihleri! SSK, Bağkur 2024 Şubat ayı maaş günleri değişti mi? Emekli aylıkları ayın kaçında yatacak?

Milyonlarca SSK ve Bağkur emeklisini sevindiren haber geldi. Ocak-Haziran dönemi için geçerli olan yüzde 49,25 zam oranıyla emekli maaşlarına iyileştirme yapıldı ve en düşük aylık tutarı 10 bin TL olarak belirlendi. Bu güzel gelişme, emeklilerin Ocak ayı maaşlarını zamlı olarak almalarını sağladı. Şimdi ise gözler Şubat ayı ödemelerine çevrildi.