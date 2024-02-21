Hangi ülkede ne kadar doğal gaz var? Ülkelerin doğal gaz rezervleri! Türkiye'nin sıralaması...

Enerji ihtiyacı her geçen gün artarken, sürdürülebilir ve güvenilir kaynaklara duyulan ihtiyaç da artıyor. Bu noktada doğalgaz, önemli bir alternatif olarak öne çıkıyor. OPEC'in (Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü) 2023 yılı verilerine göre, dünya genelinde en fazla doğalgaz rezervine sahip ülkeler belli oldu. Türkiye'nin de yer aldığı bu listede dikkat çekici bilgiler yer alıyor.
Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) tarafından açıklanan verilere göre, 2022 yılındaki kayıtlar ele alındığında dünya genelinde en fazla doğalgaz rezervine sahip olan ülkeler belirlendi. İşte doğalgaz rezervine sahip ülkeler sıralaması...
|Sıra
|Ülke
|2022 Rezervi (milyar m^3)
|Pay (%)
|1
|Rusya
|47.759
|22,74
|2
|İran
|33.988
|16,18