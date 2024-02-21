SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Galerileri

Hangi ülkede ne kadar doğal gaz var? Ülkelerin doğal gaz rezervleri! Türkiye'nin sıralaması...

Enerji ihtiyacı her geçen gün artarken, sürdürülebilir ve güvenilir kaynaklara duyulan ihtiyaç da artıyor. Bu noktada doğalgaz, önemli bir alternatif olarak öne çıkıyor. OPEC'in (Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü) 2023 yılı verilerine göre, dünya genelinde en fazla doğalgaz rezervine sahip ülkeler belli oldu. Türkiye'nin de yer aldığı bu listede dikkat çekici bilgiler yer alıyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 21 Şubat 2024, 11:24 Güncelleme 21 Şubat 2024, 11:21
Hangi ülkede ne kadar doğal gaz var? Ülkelerin doğal gaz rezervleri! Türkiye’nin sıralaması... 1

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) tarafından açıklanan verilere göre, 2022 yılındaki kayıtlar ele alındığında dünya genelinde en fazla doğalgaz rezervine sahip olan ülkeler belirlendi. İşte doğalgaz rezervine sahip ülkeler sıralaması...

Hangi ülkede ne kadar doğal gaz var? Ülkelerin doğal gaz rezervleri! Türkiye’nin sıralaması... 2
Sıra Ülke 2022 Rezervi (milyar m^3) Pay (%)
1 Rusya 47.759 22,74
Hangi ülkede ne kadar doğal gaz var? Ülkelerin doğal gaz rezervleri! Türkiye’nin sıralaması... 3
2 İran 33.988 16,18
SON DAKİKA