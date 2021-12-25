2021 model Yeni Clio, Megane Sedan ve ZOE modelleri ve Fiat Egea modelleri binlerce lira indirim yaptı! Uygun taşıt kredileri de cabası
Otomobil piyasalarında kur farkıyla gelen fiyat artışları araç almak isteyenlerin hayallerini suya düşürmüştü. Yeni ekonomi politikalarının duyurulmasının ardından gelen indirim haberlerinin ise devam etmesi bekleniyor. Öte yandan otomobil firmalarının birçok sevilen marka ve modeli için sunduğu uygun finansmanlar ve indirimler herkesi araç sahibi yapmaya hazırlanıyor. İşte en uygun araç fiyatları ve finansman seçenekleri.
25.12.2021 10:17
- Son Güncelleme: 25.12.2021 10:17
Fiat Egea modellerinde geçerli olmak üzere başlatılan kampanya kapsamında, %1,29'dan başlayan faiz oranları ile 50 bin TL kredi seçenekleri de sunuluyor.
Aralık ayına özel gelen yeni indirimlerle beraber, 2021 yılı güncel fiyat listesine göre Fiat Egea Sedan 244 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Fiat Egea Cross modelleri ise 266 bin 900 TL'den başlayan avantajlı fiyat seçenekleri ile alıcısını bekliyor.