Bu oranlar herkesi zengin edecek! Kur korumalı mevduat sistemi sonrası bankalar faizleri yükseltti! İşte en yüksek mevduat faiz oranları
Kur korumalı TL mevduat uygulamasının başlamasının ardından bankalar mevduat faiz oranlarını yükseltmeye başladı. Son bir hafta içinde ciddi oranda yükselen 32 günlük mevduat faiz oranları, TL birikimlerini en kısa vadede yüksek faiz getirisi ile değerlendirmek isteyenlere cazip fırsatlar sunuyor. Halkbank ve Ziraat Bankası tarafından açıklanan yeni Kur Korumalı TL Mevduat Hesap ise vatandaşları TL'ye yönlendirmiş durumda. İşte bankaların güncel 32 günlük en yüksek mevduat faiz oranları.
32 günlük mevduat faiz oranlarında gelen son güncelleme ile %20'ye kadar vadeli mevduat faizleri yükselmiş durumda. ING Bank'ın güncel hoş geldin e – Turuncu hesap kampanyası kapsamında şuan için en yüksek oranlar uygulanıyor.
10.000 TL hesap açılış miktarı üzerinden 32 günlük vade ile yapılan hesaplamalara göre, bankaların güncel en yüksek mevduat faiz oranları ve net faiz getirisi kısaca şu şekildedir:
• ING Bank e – Turuncu Hesap | Faiz Oranı: %20 | Net Kazanç: 167 TL
• Alternatif Bank VOV Hesap | Faiz Oranı: %19,25 | Net Kazanç: 160 TL
• CEPTETEB Marifetli Hesap | Faiz Oranı: %19 | Net Kazanç: 150 TL
Kur Korumalı TL Mevduat Hesabı Nasıl Yapılır?
Kamu bankaları öncülüğünde yeni sisteme göre başlayan, kur korumalı TL vadeli mevduat hesapları kapsamında, Ziraat ve Halkbank tarafından detaylar paylaşıldı.