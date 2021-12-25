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Haberler Ekonomi Bu oranlar herkesi zengin edecek! Kur korumalı mevduat sistemi sonrası bankalar faizleri yükseltti! İşte en yüksek mevduat faiz oranları

Bu oranlar herkesi zengin edecek! Kur korumalı mevduat sistemi sonrası bankalar faizleri yükseltti! İşte en yüksek mevduat faiz oranları

Kur korumalı TL mevduat uygulamasının başlamasının ardından bankalar mevduat faiz oranlarını yükseltmeye başladı. Son bir hafta içinde ciddi oranda yükselen 32 günlük mevduat faiz oranları, TL birikimlerini en kısa vadede yüksek faiz getirisi ile değerlendirmek isteyenlere cazip fırsatlar sunuyor. Halkbank ve Ziraat Bankası tarafından açıklanan yeni Kur Korumalı TL Mevduat Hesap ise vatandaşları TL'ye yönlendirmiş durumda. İşte bankaların güncel 32 günlük en yüksek mevduat faiz oranları.

takvim.com.tr
25.12.2021 10:40 - Son Güncelleme: 25.12.2021 10:40
Bu oranlar herkesi zengin edecek! Kur korumalı mevduat sistemi sonrası bankalar faizleri yükseltti! İşte en yüksek mevduat faiz oranları
32 Günlük En Yüksek Faiz Getirisi!
Kur korumalı TL vadeli mevduat faiz oranları ile yeni bir döneme giren Türk bankacılık sistemi, yabancı para karşısında değer kaybeden TL'nin yeniden toparlanmasını sağlarken, birikimlerini değerlendirmek isteyenlere de önemli bir yatırım fırsatı sunmayı başarıyor.
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Bu oranlar herkesi zengin edecek! Kur korumalı mevduat sistemi sonrası bankalar faizleri yükseltti! İşte en yüksek mevduat faiz oranları

32 günlük mevduat faiz oranlarında gelen son güncelleme ile %20'ye kadar vadeli mevduat faizleri yükselmiş durumda. ING Bank'ın güncel hoş geldin e – Turuncu hesap kampanyası kapsamında şuan için en yüksek oranlar uygulanıyor.

Bu oranlar herkesi zengin edecek! Kur korumalı mevduat sistemi sonrası bankalar faizleri yükseltti! İşte en yüksek mevduat faiz oranları

10.000 TL hesap açılış miktarı üzerinden 32 günlük vade ile yapılan hesaplamalara göre, bankaların güncel en yüksek mevduat faiz oranları ve net faiz getirisi kısaca şu şekildedir:

ING Bank e – Turuncu Hesap | Faiz Oranı: %20 | Net Kazanç: 167 TL

Alternatif Bank VOV Hesap | Faiz Oranı: %19,25 | Net Kazanç: 160 TL

CEPTETEB Marifetli Hesap | Faiz Oranı: %19 | Net Kazanç: 150 TL

Bu oranlar herkesi zengin edecek! Kur korumalı mevduat sistemi sonrası bankalar faizleri yükseltti! İşte en yüksek mevduat faiz oranları

Kur Korumalı TL Mevduat Hesabı Nasıl Yapılır?

Kamu bankaları öncülüğünde yeni sisteme göre başlayan, kur korumalı TL vadeli mevduat hesapları kapsamında, Ziraat ve Halkbank tarafından detaylar paylaşıldı.

Bu oranlar herkesi zengin edecek! Kur korumalı mevduat sistemi sonrası bankalar faizleri yükseltti! İşte en yüksek mevduat faiz oranları

20 Aralık Pazartesi günü yapılan açıklama sonrasında piyasalarda etkisi hemen görünen yeni sisteme göre hesaplama yöntemleri de merak ediliyor.

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