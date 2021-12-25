Bu oranlar herkesi zengin edecek! Kur korumalı mevduat sistemi sonrası bankalar faizleri yükseltti! İşte en yüksek mevduat faiz oranları

10.000 TL hesap açılış miktarı üzerinden 32 günlük vade ile yapılan hesaplamalara göre, bankaların güncel en yüksek mevduat faiz oranları ve net faiz getirisi kısaca şu şekildedir:

• ING Bank e – Turuncu Hesap | Faiz Oranı: %20 | Net Kazanç: 167 TL

• Alternatif Bank VOV Hesap | Faiz Oranı: %19,25 | Net Kazanç: 160 TL

• CEPTETEB Marifetli Hesap | Faiz Oranı: %19 | Net Kazanç: 150 TL