'Kur Korumalı Mevduat' nedir? Kim ne kadar kazanacak? İşte adım adım merak edilen her şey
Hazine ve Maliye Bakanlığı 'Kur Korumalı Mevduata' ilişkin uygulama esaslarını belirledi. Asgari faiz oranı halen yüzde 14 seviyesinde olduğu için bankalar en fazla yüzde 17 faiz verebilecek. İşte detayları: Faiz oranı asgari faiz oranının en çok 300 baz puan üstünde olacak. Alt ve üst limit olmayacak...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın pazartesi günü Kabine Toplantısı'nın ardından açıkladığı ve Türk Lirası'na tarihinin en büyük değer kazanımlarından birini yaşatan Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat Hesabı'nın ayrıntıları netleşti. Hazine ve Maliye Bakanlığı Kur Korumalı Mevduata ilişkin 9 maddelik uygulama esaslarını belirledi.
Bankaların, kur korumalı TL vadeli mevduat hesabına uygulayacağı asgari faiz oranı Merkez Bankası'nın politika faizinin (yüzde 14) altında olmayacak. Bankalarca uygulanacak azami faiz oranı ise asgari faiz oranının en fazla 300 baz puan üstünde belirlenebilecek.
Politika faiz oranı halen yüzde 14 seviyesinde olduğu için bankalar en fazla yüzde 17 faiz verebilecek. Bu uygulama, Katılım Bankaları açısından katılım bankacılığı esasları çerçevesinde yapılacak.