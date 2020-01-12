2020 yılı ev hanımlarına emeklilik müjdesi! 2020 ev hanımları emeklilik şartları nelerdir? Komisyona geldi
Türkiye'de milyonlarca ev hanımı için müjde gibi bir haber geldi. Ev hanımlarına emeklilik için düğmeye basıldı. Kadının iş hayatına katılımı desteklenirken, ev hanımlarının sosyal güvencesi ve emeklilik hakkı da gözardı edilmiyor. Peki, 2020 ev hanımları emeklilik şartları neler? 2008 yılından sonra çalışmaya başlayan kadınlar için ise emekli olup tam aylık alabilmeleri için 7.200 gün yani toplamda 20 yıl çalışmaları gerekiyor. Tüketici Başvuru Merkezi (TBM) Sosyal Güvenlik Komisyonu Başkanı Ali Duman, ev hanımları için TBMM'ye sunulan teklifin yasalaşması halinde, ev hanımlarının "çalışmasa dahi borçlanarak emekli" olabileceğini belirtti. Peki, 2020 ev hanımları emeklilik şartları neler? İşte merak edilen soruların yanıtları....
Ülkemizde milyonlarca kadın çalışmıyor. Kadınların iş yaşamına katılımını destekleyen onlarca proje hükümet tarafından hayata geçirildi. Her geçen gün kadının iş alanındaki yeri artsa da, istihdam oranının daha da artması gerekiyor. Kadınlara bu nedenle pozitif ayrımcılık uygulayacak çalışmalar sürüyor. Ancak ev hanımları da unutulmadı. Ev hanımlarının en büyük isteklerinden biri SGK prim borcunu ödeyerek emekli olmak. Borçlanma yolu ile emekliliğin önü açılacak. TBMM'ye sunulan tasarı hayata geçerse, ev hanımları belirlenen şartlar ışığında emekli olabilecek. Tüketici Başvuru Merkezi (TBM) Sosyal Güvenlik Komisyonu Başkanı Ali Duman, ev hanımları için TBMM´ye sunulan teklifin yasalaşması halinde, ev hanımlarının "çalışmasa dahi borçlanarak emekli" olabileceğini belirtti. Peki, 2020 ev hanımları emeklilik şartları neler? İşte merak edilen soruların yanıtları...
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BORÇLANARAK EMEKLİLİK GELİYOR
Tüketici Başvuru Merkezi (TBM) Sosyal Güvenlik Komisyonu Başkanı Ali Duman, ev hanımları için TBMM´ye sunulan teklifin yasalaşması halinde, ev hanımlarının "çalışmasa dahi borçlanarak emekli" olabileceğini belirtti.
Konuyla ilgili soruları yanıtlayan Duman, "Ülkemiz genelinde milyonlarca ev hanımı çalışmadıkları için emekli olamıyor" diye anımsattı ve ekledi:
2008 yılından sonra çalışmaya başlayan kadınlar için ise emekli olup tam aylık alabilmeleri için 7.200 gün yani toplamda 20 yıl çalışmaları gerekiyor. Çalışma hayatına katılmayan veya emekli olacak süre kadar çalışamayan ev hanımları ise emeklilik gibi çok önemli bir sosyal haktan yararlanamamış oluyorlar.
YURTDIŞINDAKİ KADININ BORÇLANMA HAKKI VAR
Eğer yasa teklifi 2020 yılında yasalaşırsa 1995 yılı ve öncesinden bu yana evli kalan aynı zamanda 1970 yılı ve öncesinde doğan ev hanımlarının borçlanarak hemen emekli olabileceğine dikkat çeken Duman, yasalarımıza göre yurt dışında gurbetçi olarak ikamet eden Türk vatandaşı her kadının borçlanma yapmasına imkan varken, ülkemizde yaşayan kadınların da bu düzenlemeyi uzun zamandır beklediğini belirtti ve şu bilgileri verdi: