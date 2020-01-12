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Arabası olan herkesi ilgilendiriyor! Son tarih 31 Ocak | MTV'ye hangi banka taksit yapıyor?

Araç sahipleri yeni yıllar birlikte Motorlu Taşıtlar Vergisi'ni (MTV) bankalar aracılığı ile ödemeye başladı. Ancak bazı araç sahipleri vergiyi taksitlendirerek ödemek istiyor. Kredi kartı ile ödeme imkanı sunan bazı bankalar MTV'nin taksitlendirilmesine olanak sağlıyor. İşte 31 Ocak 2020 tarihine kadar ödenmesi gereken MTV'ye taksit yapan bankalar...

12.01.2020 07:26 - Son Güncelleme: 12.01.2020 07:26
Arabası olan herkesi ilgilendiriyor! Son tarih 31 Ocak | MTV'ye hangi banka taksit yapıyor?

Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin ilk taksitinin ödeme süreci yılbaşı itibarıyla başladı. 31 Ocak'a kadar ödemesi yapılması gereken vergi için bankalar da taksit seçeneklerini sunmaya başladı.

İşte bankalara göre taksit seçenekleri

Arabası olan herkesi ilgilendiriyor! Son tarih 31 Ocak | MTV'ye hangi banka taksit yapıyor?

İŞ BANKASI 3 TAKSİT
Maximum Kart'la İşCep uygulaması ve İnternet Şubesi üzerinden yapacağınız 300 TL ve üzeri Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödemelerinde 2 taksit; gib.gov.tr üstünden Maximum Mobil ile Öde seçeneği ile ya da Maximum Mobil uygulaması üstünden gerçekleştirileceğiniz 300 TL ve üzeri MTV ödemelerinde ise 3 taksit.

Arabası olan herkesi ilgilendiriyor! Son tarih 31 Ocak | MTV'ye hangi banka taksit yapıyor?

KUVEYT TÜRK 3 TAKSİT
Kampanya 1 – 31 Ocak 2020 tarihleri arasında Sağlam Kart, Sale Plus, Seyyah Kart ve Özel Bankacılık kredi kartları ile yapılacak ödemelerde geçerlidir.

Kuveyt Türk sistemlerinde kayıtlı cep telefonundan ONAY MTV3T yazıp 2848'e sms gönderek kampanya kaydı kolayca gerçekleştirilebilir.

Arabası olan herkesi ilgilendiriyor! Son tarih 31 Ocak | MTV'ye hangi banka taksit yapıyor?

ZİRAAT BANKASI 3 TAKSİT
01-31 Ocak 2020 tarihleri arasında Bankkart ve Bankkart Başak'ın kredi kartı özelliği ile Ziraat Mobil, İnternet Şube, ATM, www.gib.gov.tr kanalları üzerinden yapılacak 100 TL ve üzeri MTV ödemeleri 3 taksite bölünecek.

Arabası olan herkesi ilgilendiriyor! Son tarih 31 Ocak | MTV'ye hangi banka taksit yapıyor?

VAKIFBANK 2 TAKSİT
VakıfBank World kredi kartı sahipleri 2020 Ocak ayı MTV ödemelerini 2 taksitle yapabilecek. Kampanya 2-31 Ocak 2020 tarihleri arasında 100 TL ve üzeri ödemelerde geçerli olacak.

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