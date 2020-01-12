Arabası olan herkesi ilgilendiriyor! Son tarih 31 Ocak | MTV'ye hangi banka taksit yapıyor?
Araç sahipleri yeni yıllar birlikte Motorlu Taşıtlar Vergisi'ni (MTV) bankalar aracılığı ile ödemeye başladı. Ancak bazı araç sahipleri vergiyi taksitlendirerek ödemek istiyor. Kredi kartı ile ödeme imkanı sunan bazı bankalar MTV'nin taksitlendirilmesine olanak sağlıyor. İşte 31 Ocak 2020 tarihine kadar ödenmesi gereken MTV'ye taksit yapan bankalar...
İŞ BANKASI 3 TAKSİT
Maximum Kart'la İşCep uygulaması ve İnternet Şubesi üzerinden yapacağınız 300 TL ve üzeri Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödemelerinde 2 taksit; gib.gov.tr üstünden Maximum Mobil ile Öde seçeneği ile ya da Maximum Mobil uygulaması üstünden gerçekleştirileceğiniz 300 TL ve üzeri MTV ödemelerinde ise 3 taksit.
KUVEYT TÜRK 3 TAKSİT
Kampanya 1 – 31 Ocak 2020 tarihleri arasında Sağlam Kart, Sale Plus, Seyyah Kart ve Özel Bankacılık kredi kartları ile yapılacak ödemelerde geçerlidir.
Kuveyt Türk sistemlerinde kayıtlı cep telefonundan ONAY MTV3T yazıp 2848'e sms gönderek kampanya kaydı kolayca gerçekleştirilebilir.