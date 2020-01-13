Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiye zammı ne kadar? SGK SSK ve Bağkur emeklisine ikramiye müjdesi geldi!
Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiye zammı ne kadar? SGK SSK ve Bağkur emeklisine ikramiye müjdesi geldi! Bilindiği gibi milyonlarca SGK SSK ve Bağkur emeklisi bayramlarda ikramiye alıyor. Bu bağlamda emeklilere her dini bayram öncesi bin TL ödeme yapılıyor. Bu uygulama 2018'in Ramazan ayında gelmişti. Emekliler bayram ikramiyesi zammı için görüş bildirirken, yeniden değerleme oranı ve enflasyon zammı isteniyor. Emeklilere yeniden değerleme oranınca zam yapılırsa toplam 450 TL fazla ödenek sunulacak. 12.5 milyon emeklinin gözü kulağı gelecek haberde. Peki, bayram ikramiyesine zam olacak mı? Emekli bayram ikramiyesi uygulaması ilk günden itibaren bin TL olarak sürüyor. Emeklilere devlet eliyle 4 bayramda toplamda 4 bin TL para verildi.
Emeklilere 2018 yılından itibaren dini bayramlar öncesi ikramiye ödenmeye başlandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla hayata geçen uygulama 2 yılı geride bıraktı. Emekliler 4 dini bayram öncesi 4 bin TL ödeme aldı. Emeklilerin en önemli ek ödemeleri arasında yer alan bayram ikramiyesine zam bekleniyor. Emekliler enflasyon veya yeniden değerleme oranınca zam yapılmasını istiyor. Emekli bayram ikramiyesine zam yapılmasına ilişkin beklentiler sürerken olası zam senaryolarını inceledik. Yeniden değerleme oranınca zam yapılırsa emekli iki bayramda 450 TL fazladan ödeme alacak. Peki, bayram ikramiyesine zam olacak mı? İşte zam senaryoları ve detaylar...
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EMEKLİLERE 4 BİN TL EK ÖDEME YAPILDI
Emekli bayram ikramiyesi uygulaması ilk günden itibaren bin TL olarak sürüyor. Emeklilere devlet eliyle 4 bayramda toplamda 4 bin TL para verildi. Uygulamadan 12.5 milyon emekli yararlandı. Ödemeler için devletin kasasından her seferin 10 milyarın üzerinde para çıktı.
HABERİN SONUNDA MAAŞ TABLOSU YER ALMAKTADIR
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