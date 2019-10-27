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2020 yılı bütçesinden maaşlara zammı çıktı | Emekliye, memura, yaşlıya müjde! Maaşlarda ne kadar artış olacak?

2020 yılında yaşlılara, engellilere, dar gelirlilere daha fazla destek verilecek, sosyal yardımlar 7.4 milyar lira artacak. Emekli ve kamu personeline ödenen maaşlar için de önemli oranda artış gerçekleştirildi. Buna göre emekliler için ayrılan kaynağa yüzde 13.92 oranda artışla 44,7 milyar lira eklenip 365,9 milyar liraya çıkartıldı. Bu artış yeni emeklilerle birlikte Ocak ve Temmuz'daki zamlar ile ikramiyeleri içeriyor. Peki emekli maaşlarında ne kadar artış olacak? Memur emeklilerine Ocak'ta yapılacak zamma ilaveten ne kadar fark ödenecek? İşte emekliler, memurlar ve yaşlıları ilgilendiren tüm detaylar...

27.10.2019 08:02 - Son Güncelleme: 27.10.2019 08:02
2020 yılı bütçesinden maaşlara zammı çıktı | Emekliye, memura, yaşlıya müjde! Maaşlarda ne kadar artış olacak?

Geçtiğimiz hafta hazırlanan 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun teklifi 82 milyon vatandaşa destek içerirken kamudan maaş ve ödenek alanlar içinde önemli artışlar içeriyor.

2020 yılı bütçesinden maaşlara zammı çıktı | Emekliye, memura, yaşlıya müjde! Maaşlarda ne kadar artış olacak?

2020 yılında yaşlılara, engellilere, dar gelirlilere daha fazla destek verilecek, sosyal yardımlar 7.4 milyar lira artacak.

2020 yılı bütçesinden maaşlara zammı çıktı | Emekliye, memura, yaşlıya müjde! Maaşlarda ne kadar artış olacak?

2019 yılı bütçesinde 62.1 milyar lira olan sosyal yardımlara ayrılan kaynak miktarı, 2020 bütçesinde ise 69.5 milyar lira olarak belirlendi.

2020 yılı bütçesinden maaşlara zammı çıktı | Emekliye, memura, yaşlıya müjde! Maaşlarda ne kadar artış olacak?

2020'de ödeme gücü olmayan vatandaşların sağlık hizmetlerinden ücretsiz şekilde faydalanmaları için sosyal güvenlik kurumuna yapılan transferler de 13.4 milyar liraya yükselecek.

2020 yılı bütçesinden maaşlara zammı çıktı | Emekliye, memura, yaşlıya müjde! Maaşlarda ne kadar artış olacak?

Bu sayede yoksul vatandaşların GSS primleri ödenmeye devam edecek.

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