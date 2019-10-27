2020 yılı bütçesinden maaşlara zammı çıktı | Emekliye, memura, yaşlıya müjde! Maaşlarda ne kadar artış olacak?
2020 yılında yaşlılara, engellilere, dar gelirlilere daha fazla destek verilecek, sosyal yardımlar 7.4 milyar lira artacak. Emekli ve kamu personeline ödenen maaşlar için de önemli oranda artış gerçekleştirildi. Buna göre emekliler için ayrılan kaynağa yüzde 13.92 oranda artışla 44,7 milyar lira eklenip 365,9 milyar liraya çıkartıldı. Bu artış yeni emeklilerle birlikte Ocak ve Temmuz'daki zamlar ile ikramiyeleri içeriyor. Peki emekli maaşlarında ne kadar artış olacak? Memur emeklilerine Ocak'ta yapılacak zamma ilaveten ne kadar fark ödenecek? İşte emekliler, memurlar ve yaşlıları ilgilendiren tüm detaylar...
27.10.2019 08:02
- Son Güncelleme: 27.10.2019 08:02
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