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Sıfır ve ikinci el araba alacaklar dikkat! Bu listeye bakmadan otomobil almayın! İşte çarpışma testinde en sağlam çıkan araçlar...

Sıfır ve ikinci el otomobil alacaklar dikkat! Arama almak herkesin hayalidir. Fakat otomobillerin güvenli ve sağlam olması gerekmektedir. Vatandaşlar araba alırken bu kriterleri göz önüne almaktadır. Otomobilin ne kadar güvenli olup olmadığı olası bir kazada çarpmaya karşı ne kadar güvenli ve dayanıklığı olduğu otomobil almak isteyenlerin ilk baktığı şeylerden birisi. Peki güvenli otomobiller neler? Hangi araba modelleri daha sağlam? Çarpışmaya karşı dayanıklı olan araçlar hangileri? İşte son 5 yılın çarpışma testlerinden en sağlam çıkan o otomobiller...

26.10.2019 20:45 - Son Güncelleme: 26.10.2019 20:46
Sıfır ve ikinci el araba alacaklar dikkat! Bu listeye bakmadan otomobil almayın! İşte çarpışma testinde en sağlam çıkan araçlar...

İşte çarpışmadan en sağlam çıkan otomobiller...

Sıfır ve ikinci el araba alacaklar dikkat! Bu listeye bakmadan otomobil almayın! İşte çarpışma testinde en sağlam çıkan araçlar...

CITROEN NEMO

ÇARPIŞMA EMNİYETİ: %29

SÜRÜCÜ EMNİYETİ: %59

ÇOCUK ve YETİŞKİN YOLCU EMNİYETİ: %74

YAYA EMNİYETİ: %55

Sıfır ve ikinci el araba alacaklar dikkat! Bu listeye bakmadan otomobil almayın! İşte çarpışma testinde en sağlam çıkan araçlar...

SEAT EXEO

ÇARPIŞMA EMNİYETİ: %57

SÜRÜCÜ EMNİYETİ: %77

ÇOCUK ve YETİŞKİN YOLCU EMNİYETİ: %81

YAYA EMNİYETİ: %50

Sıfır ve ikinci el araba alacaklar dikkat! Bu listeye bakmadan otomobil almayın! İşte çarpışma testinde en sağlam çıkan araçlar...

KIA VENGA

ÇARPIŞMA EMNİYETİ: %71

SÜRÜCÜ EMNİYETİ: %79

ÇOCUK ve YETİŞKİN YOLCU EMNİYETİ: %66

YAYA EMNİYETİ: %64

Sıfır ve ikinci el araba alacaklar dikkat! Bu listeye bakmadan otomobil almayın! İşte çarpışma testinde en sağlam çıkan araçlar...

MINI COUNTRYMAN

ÇARPIŞMA EMNİYETİ: %71

SÜRÜCÜ EMNİYETİ: %84

ÇOCUK ve YETİŞKİN YOLCU EMNİYETİ: %83

YAYA EMNİYETİ: %63

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