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2020 Migros iş başvurusu nasıl yapılır? Migros'tan 1000 kişilik yeni istihdam müjdesi!

Migros 1000 personel alımı yapacak. Koronavirüs salgını sonrası Migros müşterileri sanal market üzerinden sipariş vermeye başladılar. Migros yaptığı açıklamada, siparişlere daha hızlı yanıt verebilmek için istihdam sağlamaya devam edileceğini duyurdu. Migros iş başvurusu nasıl yapılır? Migros market tarafından yapılan açıklamaya göre, son 10 gün içerisinde 2 bin 200 kişiyi iş başı yaptırarak başatılan istihdam seferberliği kapsamında bin kişi daha işe alınacak. Bu gelişmelerin ardından başvuruların nasıl yapılacağı araştırılmaya başlandı. Peki, 2020 Migros iş başvurusu nasıl yapılır? İşte cevaplar... Migros Sanal Market aracılığıyla 71 ile hizmet ulaştıran Migros, verilen yoğun siparişlere daha hızlı yanıt verebilmek adına istihdam sağlamaya devam ediyor.

08.05.2020 21:46 - Son Güncelleme: 08.05.2020 21:54 BU GALERİYİ PAYLAŞ





