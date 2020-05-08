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Yoğun ilgi! 1460 TL devletten her ay nakit para desteği! Peki maaş başvurusu nasıl yapılır? Şartlar neler?

Kronik hastalara 1460 TL nakit para desteği veriliyor. Corona virüsü kapsamında ihtiyaç sahibi hanelere nakit para desteği verilirken, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın "Sosyal Yardım Programları" kapsamında kronik hastalara yönelik yardım ödemelerinin detayları belli oldu. Bakanlığın resmi internet adresinden konu ile ilgili bilgiler paylaşıldı. Peki, kronik hastalara maaş başvurusu nasıl yapılır? Hangi kronik hastalara maaş verilecek? Şartlar neler? İşte cevaplar... Bakanlığın resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Tüberküloz ve SSPE hastalığı nedeniyle psiko-sosyal ve mali kayıp yaşayan hastalar bu nakdi yardım düzenlemesinden yararlanabiliyor.

08.05.2020 22:50 - Son Güncelleme: 08.05.2020 22:50 BU GALERİYİ PAYLAŞ





