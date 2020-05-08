RAMAZAN İMSAKİYE
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Yoğun ilgi! 1460 TL devletten her ay nakit para desteği! Peki maaş başvurusu nasıl yapılır? Şartlar neler?

Kronik hastalara 1460 TL nakit para desteği veriliyor. Corona virüsü kapsamında ihtiyaç sahibi hanelere nakit para desteği verilirken, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın "Sosyal Yardım Programları" kapsamında kronik hastalara yönelik yardım ödemelerinin detayları belli oldu. Bakanlığın resmi internet adresinden konu ile ilgili bilgiler paylaşıldı. Peki, kronik hastalara maaş başvurusu nasıl yapılır? Hangi kronik hastalara maaş verilecek? Şartlar neler? İşte cevaplar... Bakanlığın resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Tüberküloz ve SSPE hastalığı nedeniyle psiko-sosyal ve mali kayıp yaşayan hastalar bu nakdi yardım düzenlemesinden yararlanabiliyor.

08.05.2020 22:50 - Son Güncelleme: 08.05.2020 22:50
1460 TL devletten her ay nakit para desteği! Peki maaş başvurusu nasıl yapılır? Şartlar neler?

1460 TL devletten her ay nakit para desteği! Kronik hastalara yönelik yardım ödemeleri devam ediyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, hastalık bilgileri alınan kişilere evrak talep edilmeden 1.460,61 TL ödeme yapılacak. Kronik hastalara yardım ödemeleri her ay yapılıyor. Peki, kronik hastalara maaş başvurusu nasıl yapılır? Hangi kronik hastalara maaş verilecek? Şartlar neler?

Koronavirüs salgını sonrası Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın "Sosyal Yardım Programları"na başvurular artmaya başladı.

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1460 TL devletten her ay nakit para desteği! Peki maaş başvurusu nasıl yapılır? Şartlar neler?

Sosyal yardım başvurularının yanı sıra kronik hastalara da nakit para desteği veriliyor.

1460 TL devletten her ay nakit para desteği! Peki maaş başvurusu nasıl yapılır? Şartlar neler?

HANGİ KRONİK HASTALARA MAAŞ VERİLECEK?

Bakanlığın resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Tüberküloz ve SSPE hastalığı nedeniyle psiko-sosyal ve mali kayıp yaşayan hastalar bu nakdi yardım düzenlemesinden yararlanabiliyor.

1460 TL devletten her ay nakit para desteği! Peki maaş başvurusu nasıl yapılır? Şartlar neler?

KİMLER BAŞVURABİLİR?

Nakdi destek Tüberküloz veya SSPE hastası olan kişi veya hastaya bakmakla yükümlü kişilere verilecek.

1460 TL devletten her ay nakit para desteği! Peki maaş başvurusu nasıl yapılır? Şartlar neler?

BAŞVURU NASIL YAPILIR?

İl veya ilçelerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları şubelerinden başvurular yapılabiliyor.

Mütevvelli Heyeti tarafından onaylanan ve Halk Sağlığı Yönetim Sisteminden hastalık bilgileri alınan kişilere evrak talep edilmeden 1.460,61 TL nakdi yardım ödemesi yapılacak.

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