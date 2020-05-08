1000 TL pandemi sosyal yardım sonuçları sorgulama ekranı! 3. faz sosyal yardım başvuru sonucu açıklandı mı?
1000 TL sosyal yardım başvuru sonuçları nasıl öğrenilir? Türkiye'de 11 Mart'ta ilk koronavirüs vakasının açıklanmasının ardından bir takım ekonomik önlemler alındı. Bu kapsamda ihtiyaç sahibi hanelere 1000'er TL yardım yapıldı. İlk iki fazda toplam 4,4 milyon ihtiyaç sahibine ödemeler gerçekleştirildi. e-Devlet üzerinden başvurularını gerçekleştiren vatandaşlar, sosyal yardım sorgulama işlemlerini araştırıyor. Peki, 3. faz sosyal yardım başvuru sonucu açıklandı mı? İşte 1000 TL pandemi sosyal yardım sonuçları sorgulama ekranı... 1000 TL pandemi yardım başvuru sırasında İBAN bilgilerini başvuru formuna ekleyen vatandaşların ödemeleri hesaplarına yapılacak. İBAN bilgisini girmeyenlere ise PTT aracılığıyla ödeme yapılacak.
1000 TL pandemi sosyal yardım sonuçları sorgulama ekranı! Koronavirüsle mücadelede kapsamında ihtiyaç sahibi hanelere verilen 1000 TL sosyal yardım ödemeleri devam ediyor. İlk iki fazda 4,4 milyon ödemelerin gerçekleştirilmesinin ardından üçüncü faz ödemeler için başvurular alınıyor. e-Devlet üzerinden başvurularını gerçekleştiren vatandaşlar, sosyal yardım sorgulama işlemlerini araştırıyor. Peki, 3. faz sosyal yardım başvuru sonucu açıklandı mı? 1000 TL pandemi sosyal yardım sonuçları sorgulama ekranı...
1000 TL YARDIM ÖDEMELERİ NASIL OLACAK?
1000 TL pandemi yardım başvuru sırasında İBAN bilgilerini başvuru formuna ekleyen vatandaşların ödemeleri hesaplarına yapılacak. İBAN bilgisini girmeyenlere ise PTT aracılığıyla ödeme yapılacak.
BAŞVURU NASIL YAPILIR?
TC numarasının son rakamına göre e-Devlet'ten başvuru yapılabilecek. Buna göre; TC numarasının son rakamı 0 olanlar pazartesi, 2 olanlar salı, 4 olanlar çarşamba, 6 olanlar perşembe ve 8 olanlar cuma günleri başvuru yapabilecek. Cumartesi ve pazar günleri ise isteyen herkes başvurabilecek. e-Devlet'e girdikten sonra bu destek başvurusu ilk sayfada bulunabilecek.