THY’den İstanbul Havalimanı’nda 5 yıldızlı otelleri aratmayan yolcu salonu
Büyük taşınmanın ardından operasyonlarını İstanbul Havalimanı'da sürdüren Türk Hava Yolları(THY), yolculara yönelik konfor seviyesini bir üst boyuta taşıdı. Süit odalardan duş kabinlerine, sinema ve kütüphaneden, geleneksel Türk yemekleri ikramına kadar birçok uygulamanın yer aldığı özel yolcu salonu adeta 5 yıldızlı otelleri aratmıyor.
11.04.2019 10:16
- Son Güncelleme: 11.04.2019 10:21
Türk ve dünya havacılık tarihine geçen İstanbul Havalimanı'ndaki büyük taşınma sürecinin ardından havayolu şirketleri bu destinasyondan dünyanın dört bir yanına uçmaya başladı.
Başarılı bir operasyonla yeni evine taşınan bayrak taşıyıcı havayolu şirketi Türk Hava Yolları da, uçuşlarını bu noktadan sürdürmeye devam ediyor.
Dünyanın 124 ülkesinde 306 noktaya uçan ve bu alandaki liderliği elinde bulunduran THY, yolcu konforunu da bir üst seviyeye taşıdı.
Aylar süren hazırlığın ardından İstanbul Havalimanı'nda açılmasıyla birlikte bu noktaları devreye alan THY, yolcularını burada ağırlamaya başladı.
LÜKS OTELLERİ ARATMAYAN YOLCU SALONU
Türk Hava Yolları'nın İstanbul Havalimanı'ndaki dikkat çeken hizmet noktalarından birisi ise CİP Lounge olarak ifade edilen özel yolcu salonu.