THY’den İstanbul Havalimanı’nda 5 yıldızlı otelleri aratmayan yolcu salonu

Büyük taşınmanın ardından operasyonlarını İstanbul Havalimanı'da sürdüren Türk Hava Yolları(THY), yolculara yönelik konfor seviyesini bir üst boyuta taşıdı. Süit odalardan duş kabinlerine, sinema ve kütüphaneden, geleneksel Türk yemekleri ikramına kadar birçok uygulamanın yer aldığı özel yolcu salonu adeta 5 yıldızlı otelleri aratmıyor.

11.04.2019 10:16 - Son Güncelleme: 11.04.2019 10:21 BU GALERİYİ PAYLAŞ





