2012- 2022 yılları arasında işe girenler! 4A, 4B, 4C, SSK, Bağkur emeklilik hesabı! EYT çıkmazsa ne zaman emekli olurum?

Soru: 1994 senesinde işyeri açtım, vergi kaydımı yaptırdım. Ama Bağkur'a kayıt yaptırmadım. 2005'te sigortalı olarak bir işyerine girdim. 2011 yılından beri de Bağkur'luyum. Ne zaman emekli olabilirim?

Cevap: Bağkur'dan emekli olmak için 9000 gün prim ve 60 yaş şartlarına tabisiniz. Doğum ve askerlik tarihinizi, askerlik sürenizi yazmamışsınız. Toplam 9000 gün prim ödemeniz şartıyla 60 yaşınızı dolduracağınız tarihte emekli olabilirsiniz. Ayrıca toplam 5400 gün prim ödemiş olmanız şartıyla 62 yaşınızı dolduracağınız tarihte emekli olmanız da mümkün.