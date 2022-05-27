SSK, Bağkur, Emekli Sandığı, esnaf, memur Temmuz Aralık enflasyon zam farkı! 2500, 2700, 3000 lira maaş alan emekliler... %41 zammı tek tek hesapladık!

4 Temmuz için geri sayım devam ediyor. Memur ve emekliler merakla Temmuz ayında yapılacak olan zam oranına kilitlendi. Ocak ayında zamlı maaşına kavuşan emekli ve memurlar şimdi de Temmuz zammını bekliyor. Türkiye'de milyonlarca vatandaşın maaş artışları enflasyona endeksli olarak hesaplanıyor. Bu kapsamda açıklanan her enflasyon rakamı yaklaşık 14 milyon emekli ile 4.5 milyon kamu görevlisini yakından ilgilendiriyor. Peki, Temmuz ayı emekli maaş zammı ne kadar olacak? SSK ve Bağ-Kur emeklisi ne kadar enflasyon zammı alacak? Memur ve memur emeklilerinin enflasyon farkı yüzde kaç olacak? İşte emekli memur maaş hesabı haberimizde!