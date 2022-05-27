SSK, Bağkur, Emekli Sandığı, esnaf, memur Temmuz Aralık enflasyon zam farkı! 2500, 2700, 3000 lira maaş alan emekliler... %41 zammı tek tek hesapladık!
Milyonlarca emekli ve memur için kritik zamanlara girildi. Şimdi yaklaşık 14 milyon emekli ve 4.5 milyon memurun gözü Temmuz zammında. Peki SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 6 aylık enflasyona göre Temmuz zammı ne kadar olacak? En düşük maaş ne kadar olacak? Esnaf emeklisi, 2000'den önce emekli olan ve SSK'lıların en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Emekli maaşlarıyla ilgili son dakika haber ve gelişmeler takvim.com.tr'de yer alıyor!
4 Temmuz için geri sayım devam ediyor. Memur ve emekliler merakla Temmuz ayında yapılacak olan zam oranına kilitlendi. Ocak ayında zamlı maaşına kavuşan emekli ve memurlar şimdi de Temmuz zammını bekliyor. Türkiye'de milyonlarca vatandaşın maaş artışları enflasyona endeksli olarak hesaplanıyor. Bu kapsamda açıklanan her enflasyon rakamı yaklaşık 14 milyon emekli ile 4.5 milyon kamu görevlisini yakından ilgilendiriyor. Peki, Temmuz ayı emekli maaş zammı ne kadar olacak? SSK ve Bağ-Kur emeklisi ne kadar enflasyon zammı alacak? Memur ve memur emeklilerinin enflasyon farkı yüzde kaç olacak? İşte emekli memur maaş hesabı haberimizde!
SON DAKİKA HABERİ: TEMMUZ ZAMMI İÇİN İPUÇLARI GELMEYE DEVAM EDİYOR! MERKEZ BANKASI PAYLAŞTI
Emekli ve memur zammı için belirleyici olması nedeniyle milyonlarca kişi enflasyon verilerine odaklandı. Merkez Bankası Mayıs ayı için Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı. Buna göre Mayıs ayı enflasyon beklentisi yüzde 3,97 olurken, Haziran ayı için bu rakam yüzde 2,97 olarak dikkat çekti.
EMEKLİ VE MEMUR MAAŞLARI HER YIL 2 KEZ ZAM ALIYOR
Türkiye'de SSK ile Bağ-Kur emeklisi maaşları her yıl Ocak ve Temmuz ayında olmak üzere; 6 aylık enflasyon rakamları kadar 2 kez zam alıyor.