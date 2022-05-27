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Haberler Ekonomi BİM, ŞOK, A101, Migros ve tüm marketlerde bundan böyle... Rast gelenin ağzı açıkta kalabilir! Ambalajı getirene para dağıtılacak!

BİM, ŞOK, A101, Migros ve tüm marketlerde bundan böyle... Rast gelenin ağzı açıkta kalabilir! Ambalajı getirene para dağıtılacak!

Artık atıklarla ilgili yeni bir dönem başlayacak. Kağıt, plastik, cam ve metal kullanılarak üretilen ambalajlarda uygulanacak olan sistemle ambalajlar markete ya da diğer teslim noktalarına iade edildiğinde ücretini alacak. İlk önce metal cam ve pet şişelerin, bu ürünlerin sisteme dahil edilmesi için çalışmalar başlayacak. Bu sayede söz konusu atıkların geri dönüşüme kazandırılması hedefleniyor. İşte konu hakkında merak edilenler!

27.05.2022 09:28 - Son Güncelleme: 27.05.2022 09:28
BİM, ŞOK, A101, Migros ve tüm marketlerde bundan böyle... Rast gelenin ağzı açıkta kalabilir! Ambalajı getirene para dağıtılacak!

Market ve ürün satan tüm iş yerlerini ilgilendiren bir dehemmiyet için geri sayım başladı. Çevreyi korumayı amaçlayan sistemle geri dönüşüm trendine ciddi katkı olacak. Depozito sisteminin plastik sektöründe geri dönüştürülmüş ham madde tedarik güvenliğini de arttırmaya yardımcı olacak. Uygulama önümüzdeki zamanlarda yürürlüğe girecek. Depozito sistemi, tüketiciyi ürünün fiyatı dışında ödenen bedeli geri alabilmek için sistemin belirlediği market yada öteki toplama noktalarına yönlendirecek, tüketici depozite bedelini geri alabilmek için atığı iade edecek.

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BİM, ŞOK, A101, Migros ve tüm marketlerde bundan böyle... Rast gelenin ağzı açıkta kalabilir! Ambalajı getirene para dağıtılacak!

Ambalaj Atıklarının Yönetimi mevzuatı yenilendi. Yeni mevzuata göre içecekler öncelikli olmak üzere belirlenecek diğer ambalajlı ürünler depozitolu olacak. 1 liraya satılan şişenin üzerinde yazan depozito ücreti, müşteri ürünü tükettikten ambalajını geri getirdiğinde iade edilecek.

BİM, ŞOK, A101, Migros ve tüm marketlerde bundan böyle... Rast gelenin ağzı açıkta kalabilir! Ambalajı getirene para dağıtılacak!

NEDEN DEPOZİTO SİSTEMİ?

Geri dönüşüme olan teşvikten dolayı depozito sistemleri, çevre kirliliğinin azaltılmasında, ürün yasaklarının ve vergilerin ortak hedefinde olan tek kullanımlık içecek şişelerinin tekrar kullanımlarında ve geri dönüşümlerinde etkili bir araç olduklarını kanıtladılar.

BİM, ŞOK, A101, Migros ve tüm marketlerde bundan böyle... Rast gelenin ağzı açıkta kalabilir! Ambalajı getirene para dağıtılacak!

Bu Danimarka, Estonya, Norveç, Litvanya ve Oregon (ABD) gibi hâlihazırda depozito sistemi uygulayan bölgelerde başarılı şekilde uygulanıyor. Hatta tek kullanımlık içecek depozito sistemi uygulayan hemen her Avrupa ülkesi %85'in üzerinde geri dönüşüm oranına ulaştı.

BİM, ŞOK, A101, Migros ve tüm marketlerde bundan böyle... Rast gelenin ağzı açıkta kalabilir! Ambalajı getirene para dağıtılacak!

Litvanya bu konuda müthiş bir örnek. 2 yıldan az süredir uygulanan bu sistem ile tüm içecek kutularının %91,9'u geri dönüşüme kazandırıldı. Norveç'teki depozito sistemi de 2016'da % 91,7'lik bir dönüşüm oranıyla benzer bir performans elde etti. Bu sonuçlar kentsel atık toplama ve geri dönüşüm kutularına dayanan geleneksel yeşil nokta geri dönüşüm sistemlerinin oranlarıyla çarpıcı bir zıtlıkta.

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