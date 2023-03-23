2008 sonrası Bağkur'lulara emeklilik! '7440' sayılı yapılandırma ile 4B'lilere büyük fırsat! Son 12 aylık dönem kıskaçta! Hem EYT hem de sağlık bonusu geliyor! İHYA ile listede olanlar...
Yapılandırma fırsatıyla alakalı gelişmeler yakından takip ediliyor. İsteğe bağlı sigortalılar son 12 aylık dönemde yatırmadıkları primleri yapılandırma yasası kapsamında ödeyebilme imkanına sahip oluyor. Böylelikle emeklilik yolu açılmış oluyor. Bilindiği üzere isteğe bağlı sigortalılar 1 Ekim 2008 sonrası 4B (Bağ-Kur) kapsamında değerlendiriliyor. Peki, Bağkur yapılandırma fırsatı nedir? Prim ödeme kolaylığı var mı? İşte tüm detaylar...
23.03.2023 17:46 - Son Güncelleme: 23.03.2023 17:46
Meclis'ten geçen borç yapılandırma paketinden milyonlarca kişi yararlanıyor. Bu kapsamda sigorta prim borcu bulunanlar da yapılandırma kapsamına giriyor. Böylelikle isteğe bağlı sigortalılar son 12 aylık dönemde yatırmadıkları primleri yapılandırma yasası kapsamında ödeme kolaylığına sahip oluyor. İşte detaylar...