RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Ekonomi 2008 sonrası Bağkur'lulara emeklilik! '7440' sayılı yapılandırma ile 4B'lilere büyük fırsat! Son 12 aylık dönem kıskaçta! Hem EYT hem de sağlık bonusu geliyor! İHYA ile listede olanlar...

2008 sonrası Bağkur'lulara emeklilik! '7440' sayılı yapılandırma ile 4B'lilere büyük fırsat! Son 12 aylık dönem kıskaçta! Hem EYT hem de sağlık bonusu geliyor! İHYA ile listede olanlar...

Yapılandırma fırsatıyla alakalı gelişmeler yakından takip ediliyor. İsteğe bağlı sigortalılar son 12 aylık dönemde yatırmadıkları primleri yapılandırma yasası kapsamında ödeyebilme imkanına sahip oluyor. Böylelikle emeklilik yolu açılmış oluyor. Bilindiği üzere isteğe bağlı sigortalılar 1 Ekim 2008 sonrası 4B (Bağ-Kur) kapsamında değerlendiriliyor. Peki, Bağkur yapılandırma fırsatı nedir? Prim ödeme kolaylığı var mı? İşte tüm detaylar...

takvim.com.tr
23.03.2023 17:46 - Son Güncelleme: 23.03.2023 17:46
2008 sonrası Bağkur’lulara emeklilik! ’7440’ sayılı yapılandırma ile 4B’lilere büyük fırsat! Son 12 aylık dönem kıskaçta! Hem EYT hem de sağlık bonusu geliyor! İHYA ile listede olanlar...

Meclis'ten geçen borç yapılandırma paketinden milyonlarca kişi yararlanıyor. Bu kapsamda sigorta prim borcu bulunanlar da yapılandırma kapsamına giriyor. Böylelikle isteğe bağlı sigortalılar son 12 aylık dönemde yatırmadıkları primleri yapılandırma yasası kapsamında ödeme kolaylığına sahip oluyor. İşte detaylar...

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2008 sonrası Bağkur’lulara emeklilik! ’7440’ sayılı yapılandırma ile 4B’lilere büyük fırsat! Son 12 aylık dönem kıskaçta! Hem EYT hem de sağlık bonusu geliyor! İHYA ile listede olanlar...

İsteğe bağlı sigortalılar son 12 aylık dönemde yatırmadıkları primleri yapılandırma yasası kapsamında ödeyebiliyor.

2008 sonrası Bağkur’lulara emeklilik! ’7440’ sayılı yapılandırma ile 4B’lilere büyük fırsat! Son 12 aylık dönem kıskaçta! Hem EYT hem de sağlık bonusu geliyor! İHYA ile listede olanlar...

Emeklilik yolu açılıyor. İşte habere ilişkin tüm detaylar...

2008 sonrası Bağkur’lulara emeklilik! ’7440’ sayılı yapılandırma ile 4B’lilere büyük fırsat! Son 12 aylık dönem kıskaçta! Hem EYT hem de sağlık bonusu geliyor! İHYA ile listede olanlar...

Çalışmayanlar, prim günü eksik olanlar ile part-time çalışanlar isteğe bağlı sigortalı olarak sağlık hizmeti ve emekli aylığı almaya hak kazanıyor.

2008 sonrası Bağkur’lulara emeklilik! ’7440’ sayılı yapılandırma ile 4B’lilere büyük fırsat! Son 12 aylık dönem kıskaçta! Hem EYT hem de sağlık bonusu geliyor! İHYA ile listede olanlar...

SGK'ya isteğe bağlı sigorta prim borcu olanlara yapılandırma kanunu kapsamında büyük fırsat sunuldu.

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