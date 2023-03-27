2.921 gün erken emekli olabilirsiniz! SSK-SSK girişi bu tarihten önce olan kişilere müjde geldi! Hemen dilekçe veren hak kazanıyor!
Hemen dilekçe veren hak kazanıyor! SSK-SSK girişi bu tarihten önce olan kişilere müjde öğlen saatlerinde geldi! 2000 yılından öncesinde işyeri açmış, ancak henüz kayıt yaptırmamış bir vatandaş, geçmişe dönük olarak kaydını yaptırabilir. Bu sayede, parasal nedenlerle kayıt olamayan vatandaşlar, geriye dönük olarak borçlanma fırsatı elde ederek emeklerinin karşılığını alabilecekler. Peki, hizmet birleştirmesi uygulanabilecek mi?
Emeklilik, hayatımızın en önemli dönüm noktalarından biridir. Emekli olmak için çalışanlar, hizmet verdikleri farklı kurumlardaki hizmetlerini birleştirmek suretiyle prim gün sayılarını tamamlamaya çalışırlar. Emekli olacak kişilerin maaşları ve emekli olacakları kurum, genellikle son üç yılda çalıştıkları kurumdan etkilenir. Bu nedenle, emeklilik yaklaşırken çalıştığınız kurumu değiştirmek, ileride sahip olacağınız imkanları ve alacağınız maaşı oldukça etkileyebilir.
Ayrıca, doğum ve askerlik gibi şartları yerine getiren vatandaşların günleri de prim günlerine dahil edilir. Böylece çalışanlar erken emekli olma fırsatı elde ederler.
Hizmet birleştirme işleminden yararlanmak için, SGK kurumuna başvurmak yeterlidir. Böylece hizmet birleştirme işlemiyle yüksek kazanç elde edebilirsiniz!