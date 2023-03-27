2.921 gün erken emekli olabilirsiniz! SSK-SSK girişi bu tarihten önce olan kişilere müjde geldi! Hemen dilekçe veren hak kazanıyor!

Emeklilik, hayatımızın en önemli dönüm noktalarından biridir. Emekli olmak için çalışanlar, hizmet verdikleri farklı kurumlardaki hizmetlerini birleştirmek suretiyle prim gün sayılarını tamamlamaya çalışırlar. Emekli olacak kişilerin maaşları ve emekli olacakları kurum, genellikle son üç yılda çalıştıkları kurumdan etkilenir. Bu nedenle, emeklilik yaklaşırken çalıştığınız kurumu değiştirmek, ileride sahip olacağınız imkanları ve alacağınız maaşı oldukça etkileyebilir.