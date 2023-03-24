11.560 TL ara zam hesabı çıktı! Asgari ücrete %36 EK ZAM! Asgari ücretliye promosyon + bayram ikramiyesi yatacak mı? 3.750 TL artış...

En düşük emekli maaşları yapılan %36 ek zamla birlikte 7.500 TL'ye yükseldi. Başkan Erdoğan'ın emeklilere verdiği müjde sonrası gözler asgari ücret ve bayram ikramiyelerine çevrildi. Taban maaş artışı ile asgari ücretlilere ara zam gelip gelmeyeceği konusu gündeme geldi. Peki, yeni bir asgari ücret artışı olacak mı? Asgari ücrete ara zam yapılacak mı? İşte son gelişmeler haberimizde...