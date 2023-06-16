2008 öncesi sigortalıya kademeli emeklilik açıklandı! 5000 prim, 3600 kısmi emeklilik için torba yasa kıskacı! 48-50-52-55 yaşındakilere EYT talihi çıktı! Staj ve çıraklık...
EYT ile milyonlarca kişi emeklilik hakkını elde etti. EYT düzenlemesinden 99 öncesi sigorta girişliler yararlanırken, şimdi gözler 2000 sonrası sigorta girişi olanlara yapılacak düzenlemelere çevrildi. 1999 ve 2000 sonrası işe girişi olan kişiler kademeli emeklilik gündeme geldi. Yeni reform çalışması EYT kapsamı dışında kalan ve 8 Eylül 1999 sonrasında sigortalı olanlar açısından da avantajlar içerecek... Peki, kimler kademeli emeklilikten yararlanacak? İşte detaylar...
2000 sonrası emekli olmak isteyenler için kademeli emeklilik sistemi gündeme geldi. EYT yasasının yürürlüğe girmesi ile birlikte milyonlarca kişi yaş şartına bakılmaksızın emekli olma hakkını kazandı. Şimdi gözler 99 sonrasına çevrildi. Peki, kimler kademeli emeklilikten yararlanacak? İşte detaylar...
KADEMELİ EMEKLİLİK BEKLENTİSİ: 2000'LER EYT YASASINDAN YARARLANACAK MI?
Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesi ile 1999 öncesi işe girişi olanlar emeklilik hakkı elde ederken, bir yıl, ay hatta gün farkıyla emeklilik hakkını kaçıranlar, 17 yıl daha çalışmak zorunda oldukları için kademeli emeklilik beklentisine girdi.
Bu sebeple EYT yasası kapsamı dışında kalan ve emeklilik hakkını kıl payı kaçıran kişiler, gelecekteki açıklamaları gözlemleyerek kademeli emeklilik umuduyla bekliyorlar.