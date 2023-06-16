2008 öncesi sigortalıya kademeli emeklilik açıklandı! 5000 prim, 3600 kısmi emeklilik için torba yasa kıskacı! 48-50-52-55 yaşındakilere EYT talihi çıktı! Staj ve çıraklık...

KADEMELİ EMEKLİLİK BEKLENTİSİ: 2000'LER EYT YASASINDAN YARARLANACAK MI?

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesi ile 1999 öncesi işe girişi olanlar emeklilik hakkı elde ederken, bir yıl, ay hatta gün farkıyla emeklilik hakkını kaçıranlar, 17 yıl daha çalışmak zorunda oldukları için kademeli emeklilik beklentisine girdi.