MEMURA-EMEKLİYE 3’LÜ ZAM! Enflasyon tahmini sonrası en taze oranlar! Kim ne kadar alacak? İşte meslek meslek zamlı memur maaşları

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Tabii bu orana refah payı da eklenecek. Bu refah payıyla en düşük memur maaşı 22 bin liraya yükseltilecek. Burada memurlara en düşükten yukarıya doğru bir düzenleme yapılacak. Mesleklere göre artış farklı olacak. Bu artışın tamamı yüzdelik artış şeklinde olabileceği gibi, bir bölümü de seyyanen yapılabilecek. İkisi birden de uygulanabilecek.