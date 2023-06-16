MEMURA-EMEKLİYE 3’LÜ ZAM! Enflasyon tahmini sonrası en taze oranlar! Kim ne kadar alacak? İşte meslek meslek zamlı memur maaşları
Milyonlarca memura ve memur emeklisine yaklaşan Temmuz ayında yüzde 6 zam, enflasyon farkı ve refah payı yansıtılacak. Artış merakla beklenirken, Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'ndeki enflasyon tahmini ipucunu verdi. Kim ne kadar alacak? İşte meslek meslek zamlı memur maaşları
Memurların ve memur emeklilerinin Temmuz zammı için geri sayım başladı. Toplu sözleşmeye göre yüzde 6 artış ve ilk 6 aylık enflasyonun yüzde 8'i aşan kısmı üzerinden enflasyon farkı alacak olan memurlara ve emeklilerinin zam oranı, 5 Temmuz tarihinde Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıklayacağı enflasyon verileriyle belli olacak.
5 AYDA YÜZDE 13.13 ÇIKTI
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, ilk 5 aylık enflasyon yüzde 15.26 olarak gerçekleşti. Buna göre yüzde 6'lık Temmuz zammı, enflasyon farkıyla birlikte yüzde 13.13'e ulaştı. Geriye tek enflasyon verisi kaldı. Bu veriye göre oran artacak.
ARTIŞ NE KADAR HESAPLANIYOR?
Zam merakla beklenirken, Merkez Bankası'nın ekonomistlerle yaptığı Piyasa Katılımcıları Anketi ipucunu verdi. Anketteki yüzde 2.81'lik Haziran ayı enflasyon tahminine göre ilk 6 aylık TÜFE yüzde 18.49 çıkacak. Bu durumda memurların ve memur emeklilerinin Temmuz zammı yüzde 16.30 olarak gerçekleşecek.
3 FORMÜL BULUNUYOR
Tabii bu orana refah payı da eklenecek. Bu refah payıyla en düşük memur maaşı 22 bin liraya yükseltilecek. Burada memurlara en düşükten yukarıya doğru bir düzenleme yapılacak. Mesleklere göre artış farklı olacak. Bu artışın tamamı yüzdelik artış şeklinde olabileceği gibi, bir bölümü de seyyanen yapılabilecek. İkisi birden de uygulanabilecek.